La abeja “Lucifer” causa sensación en Australia por sus cuernos demoníacos

Mientras estudiaban una flor silvestre en peligro de extinción en Australia Occidental, un grupo de científicos se topó con algo inesperado: una nueva especie de abeja, a la que bautizaron Megachile lucifer por sus diminutos cuernos que le dan un aspecto “diabólico”.

El hallazgo ocurrió en la región de Goldfields, cuando un equipo realizaba un relevamiento del hábitat de una flor críticamente amenazada que solo crece en la cordillera de Bremer Range, entre los pueblos de Norseman y Hyden.

Durante la observación, notaron que la abeja visitaba tanto la flor silvestre como un árbol de mallee cercano.

“La hembra tenía unos cuernitos increíbles en la cara. Mientras redactaba la descripción de la especie, estaba viendo la serie Lucifer en Netflix, y el nombre encajó perfecto. Además, soy fan del personaje”, explicó Kit Prendergast, ecóloga de abejas de la Universidad Curtin.

“Estos cuernos solo aparecen en las hembras, a diferencia de la mayoría de las estructuras ornamentales o de defensa que suelen encontrarse en los machos de otras especies”, explicaron los científicos en el estudio.

El hallazgo subraya la importancia de comprender la biodiversidad de las abejas nativas antes de que sus hábitats sean alterados.

“Muchas empresas mineras aún no incluyen a las abejas nativas en sus estudios ambientales, por lo que podríamos estar pasando por alto especies no descritas, incluso aquellas que cumplen funciones clave en la supervivencia de plantas amenazadas y ecosistemas enteros”, advirtió Kit Prendergast.

Además, destacó que, al haberse encontrado la nueva especie en la misma zona restringida donde crece una flor silvestre en peligro de extinción, ambas podrían estar en riesgo ante la degradación del hábitat o amenazas como el cambio climático.

El estudio fue publicado en la revista científica Journal of Hymenoptera Research.

Nueva especie de abejas ( Kit Prendergast )

Mediante un análisis de ADN, se confirmó que el ejemplar no coincidía con ninguna especie conocida de abeja registrada en bases de datos genéticas ni en colecciones de museos.

“Es el primer nuevo integrante de este grupo de abejas descrito en más de 20 años, lo que demuestra cuánto nos falta aún por descubrir, incluso en zonas amenazadas por la minería, como Goldfields”, señaló Prendergast.

La investigadora advirtió que sin saber qué especies de abejas nativas existen y de qué plantas dependen, corremos el riesgo de perder ambas antes siquiera de conocerlas.

El descubrimiento coincide con la celebración anual en Australia del papel fundamental que desempeñan las abejas, mariposas y otros insectos en el mantenimiento de ecosistemas sanos y en la producción de alimentos.

“Su distribución conocida es limitada, su temporada de actividad es corta y está asociada a una planta en peligro crítico en una región con actividad minera. Todo esto sugiere que podría tratarse de una especie que requiere atención en materia de conservación”, escribieron los investigadores.

El nombre Lucifer también es un guiño cultural. Hace referencia a la serie de televisión estadounidense del mismo nombre, un drama de fantasía y horror en el que Lucifer Morningstar, el diablo, abandona el infierno para administrar un club nocturno en Los Ángeles. La serie está basada en un personaje de DC Comics creado por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg.

Traducción de Leticia Zampedri