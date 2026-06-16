Buque de guerra ruso lanza disparo de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha

Marineros a bordo de un buque de guerra ruso realizaron un disparo de advertencia contra un yate que se acercó a la embarcación en el Canal de la Mancha, en lo que representa el episodio más reciente de la creciente tensión entre el Reino Unido y Rusia.

Se cree que el incidente, ocurrido alrededor de las 11:40 de la mañana del martes, involucró a la fragata rusa Admiral Grigorovich, que navegaba en aguas situadas entre la Isla de Wight y Normandía.

El hecho se produce apenas unos días después de que comandos de la Marina Real británica y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) abordaran el buque cisterna Smyrtos, presuntamente vinculado a la denominada "flota fantasma" utilizada por Rusia para evadir sanciones internacionales.

open image in gallery La tripulación de un buque de guerra ruso efectuó un disparo de advertencia a un yate que se aproximó a su posición en el Canal de la Mancha ( PA )

Las autoridades fueron alertadas luego de que un yate con matrícula británica denunciara que un buque de guerra ruso había realizado disparos de advertencia en sus inmediaciones, a una distancia aproximada de 457 metros.

El incidente ocurrió a unas 20 millas náuticas al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido, y no dejó personas heridas ni provocó daños materiales.

Debido a que la Marina Real británica suele monitorear a los buques de guerra rusos cuando atraviesan el Canal de la Mancha, el patrullero de alta mar HMS Mersey seguía de cerca los movimientos de la fragata Admiral Grigorovich.

Posteriormente, una lancha del HMS Tyne fue enviada hasta el yate para recopilar información sobre lo ocurrido y verificar el estado de la tripulación.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico declaró: "Estamos investigando los reportes sobre un incidente en el Canal de la Mancha".

Los disparos se registraron apenas unas horas antes de que el capitán del Smyrtos compareciera ante la justicia, acusado de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El buque, presuntamente vinculado a la llamada "flota fantasma" rusa, transportaba 98.000 toneladas de petróleo cuando fue interceptado por fuerzas británicas.

El capitán, Ajay Pant, de nacionalidad india, fue acusado de suministrar o entregar, de forma directa o indirecta por vía marítima, petróleo o productos derivados del petróleo de origen ruso a un tercer país, en presunta violación de las estrictas sanciones vigentes.

open image in gallery Una embarcación de seguridad fronteriza patrulla el buque Smyrtos, retenido frente al puerto de Portland, el 15 de junio ( Getty )

El acusado fue enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Durante la audiencia, el tribunal escuchó que el petrolero presuntamente formaba parte de la denominada "flota fantasma" de Rusia, una red de alrededor de 700 embarcaciones que actuaría como un "salvavidas" para Moscú al transportar cerca del 75 % de sus exportaciones de petróleo, contribuyendo así a financiar la guerra en Ucrania.

La incautación del buque cisterna marcó la primera operación liderada por el Reino Unido para detener una embarcación sancionada. Desde entonces, las autoridades británicas le han prohibido formalmente abandonar territorio del Reino Unido.

open image in gallery La artista judicial Elizabeth Cook retrató a Ajay Pant, capitán del Smyrtos, quien compareció por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Southampton ( PA )

Como muestra del aumento de las tensiones entre Londres y Moscú, los ministros británicos también anunciaron el mes pasado nuevas leyes destinadas a combatir la injerencia rusa. Las medidas advierten que quienes saboteen deliberadamente los cables submarinos de internet que rodean al Reino Unido podrían enfrentar penas de prisión.

Actualmente, la interferencia con los cables de comunicaciones se castiga con multas de hasta unos 1.350 dólares, salvo que los fiscales demuestren que el acto fue realizado en nombre de una potencia extranjera, un delito que puede derivar en una condena de cárcel.

En un discurso pronunciado en el centro de Londres, Liz Lloyd, ministra de Economía Digital, aseguró que el Gobierno "hará que la ley sea más clara, más estricta y mucho más difícil de eludir".

"Queremos enviar un mensaje claro: si actúan de forma imprudente o atacan deliberadamente nuestros cables, habrá graves consecuencias", afirmó.

La iniciativa busca reforzar la protección de los cables submarinos de fibra óptica, responsables de transportar alrededor del 99 % de las comunicaciones digitales del mundo y fundamentales para las operaciones comerciales, gubernamentales y militares, al permitir la transmisión segura de información.

En ese momento, la baronesa Lloyd resumió el mensaje del Reino Unido hacia el presidente ruso, Vladimir Putin: "Podemos ver lo que está haciendo y cualquier injerencia tendrá graves consecuencias".

Traducción de Leticia Zampedri