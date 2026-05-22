Los templos budistas de Busan y sus alrededores están ofreciendo alojamiento gratuito o a bajo costo a los fans de BTS después de que los conciertos del grupo de K-pop dispararon los precios de los hoteles en la ciudad surcoreana y provocaron quejas por cancelaciones de reservas.

Los conciertos del 12 y 13 de junio forman parte de la primera gira del grupo desde que sus siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en sus respectivos países.

La banda compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook había estado en pausa desde 2022, pero regresó en marzo de 2026 con su nuevo álbum Arirang.

Según la agencia estatal de noticias Yonhap, los templos de Busan, como Beomeo, Naewonjeong, Hongbeop y Seonam, y centros religiosos de las ciudades cercanas de Changwon, Yangsan y Miryang, abrirán sus puertas a los visitantes durante el fin de semana del concierto.

Una “estadía en un templo" es un programa cultural organizado por templos budistas en el que los visitantes pernoctan en los terrenos y experimentan aspectos de la vida monástica, como la meditación, las ceremonias religiosas, las comidas vegetarianas y la vida en comunidad.

El programa se inició durante la Copa Mundial de Fútbol de 2002 para dar a conocer a los visitantes la cultura budista coreana y, posteriormente, se hizo muy popular entre los turistas.

open image in gallery Archivo. Los templos budistas de Busan y sus alrededores ofrecen alojamiento gratuito o a bajo costo a los fans de BTS ( AFP via Getty )

Los asistentes a los conciertos que utilicen el programa de alojamiento en el templo deberán respetar los horarios de entrada y salida establecidos, así como las normas de convivencia, ya que estos establecimientos son utilizados principalmente por monjes y monjas. Otras normas habituales para la estadía en un templo incluyen el uso del uniforme y el respeto a las horas de silencio.

La iniciativa más reciente está siendo coordinada por el Cuerpo Cultural del Budismo Coreano, que afirma que los templos pondrán a disposición de los visitantes las habitaciones para huéspedes y otros espacios disponibles, y que algunos lugares también ofrecerán comidas y oportunidades para experimentar las prácticas budistas y la cultura coreana.

“Los conciertos de BTS en Busan son un importante atractivo cultural para los fans de todo el mundo”, declaró el Cuerpo Cultural del Budismo Coreano. “Esperamos compartir el espíritu de generosidad y hospitalidad que caracteriza a los templos y ayudar a los visitantes a llevarse un recuerdo grato de Busan”.

Los precios del alojamiento en ciudades como Seúl, Goyang y Busan subieron rápidamente desde que se anunciaron las fechas del concierto de BTS en enero.

El gobierno de la ciudad de Busan recibió más de 90 quejas solo ese mes a través del sistema de denuncias de la Organización de Turismo de Corea por supuestos aumentos abusivos de precios y cancelaciones de reservas.

open image in gallery Los conciertos de Busan forman parte de la primera gira de BTS como grupo desde que los siete miembros completaron su servicio militar obligatorio ( Getty )

Un fan de Daegu escribió en redes sociales que un hotel le había pedido que cancelara una reserva confirmada. “Debería ser un momento emocionante”, dijo el fan, según el Korea JoongAng Daily. “En cambio, estoy abrumado por el estrés de no saber dónde me voy a alojar”.

Según se informa, una pensión que normalmente cobraba 70.000 wones ($46,15) por noche en febrero, ofrecía la misma habitación por 600.000 wones ($395,53) durante el fin de semana del concierto. Un alojamiento tipo estudio que habitualmente costaba 57.000 wones ($37,58) se anunciaba por 3 millones de wones ($1977,67).

En febrero, Chosun Daily informó que el precio promedio del alojamiento en 135 establecimientos de Busan durante el período del concierto había aumentado a 433.999 wones ($286,10), 2,4 veces más que las tarifas habituales. Los precios de los hoteles se multiplicaron por 3,3 en promedio, mientras que un hotel en Seo-gu incrementó las tarifas de las habitaciones de fin de semana de 100.000 wones ($65,92) a 750.000 wones ($494,42).

Las quejas llevaron a las autoridades de Busan a iniciar inspecciones y amenazar con auditorías fiscales a las empresas acusadas de aumentos excesivos de precios.

Según Seoul Economic Daily, la ciudad también introdujo un “Desafío de alojamiento justo” destinado a alentar a los proveedores de alojamiento a mantener precios estándar durante el período del concierto.