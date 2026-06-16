El ejército británico investiga si buque ruso disparó tiros de advertencia a un yate

El ejército británico está investigando informes según los cuales un buque de guerra ruso disparó tiros de advertencia contra un yate registrado en el Reino Unido en el canal de la Mancha el martes.

“Estamos investigando informes sobre un incidente en el canal”, indicó el Ministerio de Defensa después de que el yate reportó que un buque de la Armada rusa le disparó a unos 460 metros (500 yardas) de distancia. Ocurrió a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de la isla Wight, fuera de las aguas territoriales británicas.

No hubo informes de heridos ni de daños al yate.

El gobierno ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

Los medios británicos informaron que el buque es la fragata Admiral Grigorovich. Los buques de guerra rusos que transitan por el canal de la Mancha son rutinariamente escoltados por la Marina Real, y el buque de patrulla HMS Mersey estaba monitoreando al navío en al momento del incidente.

Hace dos días, fuerzas británicas armadas abordaron y detuvieron en el canal de la Mancha un petrolero sancionado sospechoso de formar parte de la “flota fantasma” de Rusia. Las autoridades no han vinculado ambos hechos.

Al capitán del barco, un ciudadano indio acusado de transportar petróleo ruso en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, se le ordenó permanecer detenido en prisión tras comparecer el martes ante un tribunal.

El ejército británico ha tenido varios encuentros cercanos con buques rusos en la región y advirtió a Moscú en noviembre que estaba listo para hacer frente a cualquier incursión en su territorio después de que el buque espía Yantar fue detectado al norte de Escocia.

En abril, Reino Unido y Noruega dijeron que habían seguido varias semanas un submarino de ataque ruso y dos submarinos espía que operaban al norte del Reino Unido.

Una fragata de la Marina Real, aeronaves y cientos de efectivos pasaron semanas siguiendo a los buques rusos e impidieron que llevaran a cabo actividades “nefastas” contra la infraestructura submarina, dijo el entonces secretario de Defensa, John Healey.

Acusó a Moscú de utilizar la distracción de la guerra de Irán para intensificar la actividad maligna contra Europa.

Hace cinco años, Rusia dijo que uno de sus buques de guerra disparó tiros de advertencia y que un avión de guerra lanzó bombas en el mar Negro para obligar al destructor británico HMS Defender a salir de un área cerca de Crimea que Moscú reclamó como sus aguas territoriales.

El Reino Unido negó esa versión e insistió en que no se disparó contra su barco. Fue la primera vez desde la Guerra Fría que Moscú reconoció el uso de munición real para disuadir a un buque de guerra de la OTAN, lo que refleja el creciente riesgo de incidentes militares en medio del aumento de las tensiones entre Moscú y Occidente. El incidente ocurrió unos seis meses antes de que Rusia invadiera Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.