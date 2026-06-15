Informe oficial cuantifica impacto en salud de niños y otros problemas por cerco energético a Cuba

El cerco energético que agravó las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba durante décadas ha ocasionado en la isla un incremento de la mortalidad de niños con cáncer, la falta de distribución de miles de toneladas de leche y harina, y la paralización de decenas de contenedores con productos esenciales en los puertos, según un reporte oficial publicado el lunes.

La tasa de supervivencia de niños con cáncer es del 65% respecto al 85% que se registraba antes del cerco energético que comenzó en enero, indicó un informe dado a conocer por el portal oficial Cubadebate.

Además, hay 100.000 menores de siete años que no están recibiendo el litro de leche que el Estado les entregaba cada día, mientras que el programa de inmunización con 16 vacunas que protege a los infantes “está en riesgo”, agregó el documento.

Otros 100.000 cubanos de todas las edades están en una lista de espera para recibir cirugías y casi 3.000 que necesitan hemodiálisis tienen afectados sus esquemas de tratamiento.

En cuanto a los medicamentos, del cuadro básico de 395 que se producen en la isla están en falta 300 por carecerse de insumos farmacéuticos y se vio limitada la producción de reactivos diagnósticos.

Cuba tiene un sistema de salud público, gratuito y universal y la falta de recursos, la carencia de combustible y los cortes de energía de más de 20 horas están golpeando duramente al sector.

Secuelas del cerco energético

Cuba pasó tres meses sin recibir ningún envío de combustible después de que Estados Unidos atacara a principios de enero Venezuela, uno de sus principales proveedores, y amenazara con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba en el marco de sus presiones por un cambio de modelo político y económico en la isla. La situación ha ocasionado una semiparalización en todos los sectores.

El gobierno de Estados Unidos ha acusado al cubano de ser inoperante y fallido, al tiempo que amenazó con acciones militares para tomar la isla.

Cuba produce el 40% de su combustible y hasta el cerco energético importaba el resto a Venezuela, México o Rusia.

El informe indicó que unos 1.400 megavatios de capacidad de generación eléctrica no pueden ser producidos debido a la falta de diésel y el fuel oil para pequeñas plantas, mientras que la grandes termoeléctricas necesitan piezas de repuesto cuyo transporte se encuentra bloqueado.

Indicó además que las “trabas logísticas y de pago” en la compra de trigo han provocado que solo se pueda entregar a la población el 50% de pan que recibía antes del cerco energético. En tanto 170 contenedores con “productos esenciales” no pueden ser distribuidos por falta de combustible.

Por otro lado, la entrega de 11.000 toneladas de alimentos básicos del Programa Mundial de Alimentos enviados a Cuba se demora y “varias docenas” de contenedores pertenecientes a UNICEF y PNUD están varados en el puerto.

Funcionarios de Naciones Unidas han advertido a The Associated Press de una posible crisis humanitaria. La organización internacional lanzó a fines de marzo un plan de emergencia para captar fondos para la isla.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, dijo a AP que “lo que estamos viviendo ahora es una situación única”. “Que en Cuba había problemas en la salud y en los servicios básicos no hay dudas, pero que estos últimos acontecimientos han amplificado demasiado lo que ya estaba pasando y que estamos en otra dimensión, tampoco”.

Según el experto “Cuba necesitaba reformas” y tuvo “fallas sistemáticas”, pero es “imposible negar” que Estados Unidos tiene responsabilidad en “la crisis aguda que hay en términos humanitarios” actualmente.

Dos navieras, la francesa CMA y la alemana Hapag-Lloyd, dejaron de aceptar pedidos desde y hacia Cuba. La canadiense Sherritt International detuvo sus operaciones mineras; líneas aéreas como Turkish Airlines, Iberia, Air Canada, Air France y World2Fly cancelaron sus rutas a la isla; las cadenas españolas Meliá e Iberoestar cerraron sus contratos con 15 y 12 hoteles respectivamente y la canadiense Blue Diamond optó por retirarse de la isla, enumeró el informe.

Los bancos en el extranjero que procesaban las cuentas de Visa y Mastercard interrumpieron su operación.

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