Britney Spears fue arrestada y liberada, según registros de California; su cargo incierto

Britney Spears fue arrestada en el sur de California la noche del miércoles y fue fichada a primera hora el día siguiente, aunque el cargo no estaba claro, según el sitio web de la oficina de policía del condado de Ventura.

Se enviaron mensajes en busca de comentarios a la oficina del sheriff; a la Patrulla de Caminos de California, que fue identificada como la agencia que efectuó el arresto; y al representante de Spears.

Spears fue arrestada alrededor de las 9:30 p.m. en el condado de Ventura y fue puesta en libertad el jueves, muestran los registros de la oficina del sheriff. Tiene programada una fecha de comparecencia ante el tribunal para el 4 de mayo.

Spears, nacida en Mississippi y criada en Louisiana, fue un fenómeno del pop adolescente que se convirtió en una superestrella de los años 90 y 2000. Alcanzó la fama desde “The Mickey Mouse Club” de Disney Channel hasta MTV y más allá, con éxitos que marcaron época como “… Baby One More Time”, “Oops! … I Did It Again” y “Toxic”.

La mayoría de sus álbumes han sido certificados platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos en inglés (RIAA por sus siglas en inglés), con dos títulos de diamante: “… Baby One More Time” de 1999 y “Oops! … I Did It Again” de 2000. Su último álbum de larga duración, “Glory”, se lanzó en 2016.

Spears se convirtió en un foco de los tabloides a principios de los 2000 y en objeto de escrutinio público, mientras lidiaba con una enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

Más tarde, a medida que la opinión cultural evolucionó para reconocer la cobertura mediática misógina de la época, la lucha de Spears por controlar su vida se convirtió en el centro del movimiento #FreeBritney. En 2008, Spears quedó bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. La tutela fue disuelta en 2021. Dos años después, publicó unas memorias reveladoras que se convirtieron en un éxito de ventas, “The Woman in Me”.