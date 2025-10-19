"Black Phone 2" debuta como número uno en las taquillas de Norteamérica

La secuela de terror “Black Phone 2” encabezó las listas de taquilla de América del Norte este fin de semana con 26,5 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. No solo superó el debut de 23,6 millones de la original, sino que es una victoria que necesitaba Blumhouse después de una serie de decepciones este año como "M3GAN 2.0".

Aunque “Black Phone 2” se estrenó en línea con las expectativas, la asistencia al cine en octubre sigue siendo lenta, con una disminución de casi 11% respecto del año pasado, según Comscore. La taquilla general aún está 4% por encima en comparación con el año pasado, pero un gran éxito de taquilla que podría generar más impulso podría llegar hasta finales de noviembre o diciembre.

Universal Pictures lanzó "Black Phone 2" en 3.411 cines en Norteamérica con una ola de buenas críticas. Llegando cuatro años después de la original, la secuela ve el regreso del cineasta Scott Derrickson, así como de las estrellas Ethan Hawke y Mason Thames. Según encuestas de salida, el 63% de las audiencias del fin de semana de estreno tenían entre 18 y 34 años, y el mayor grupo demográfico fue el de los hispanos, que representaron el 39% de los compradores de boletos, mientras que los caucásicos representaron el 35%.

Con 15,5 millones adicionales de 71 territorios internacionales, “Black Phone 2” tuvo un lanzamiento mundial de $42 millones contra un presupuesto de producción reportado de $30 millones.

“Es una apertura fantástica”, dijo Jim Orr, quien dirige la distribución doméstica de Universal. “Nuestros grandes socios en Scott Derrickson y Blumhouse una vez más tomaron esta propiedad y crearon una historia increíblemente inquietante y escalofriante que las audiencias simplemente no pudieron resistir”.

La primera “Black Phone” fue un éxito inesperado para Universal y Blumhouse en 2021, cuando los cines comenzaban a revivir después de los cierres por la pandemia.

El género de terror en general ha alcanzado alturas récord este año, con éxitos como “Weapons” y el multigénero “Sinners”, generando más de 1.200 millones para la industria, señaló Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de Comscore.

“Black Phone 2” también fue la única película que realmente destacó este fin de semana, a pesar de una serie de opciones en estreno amplio, incluida la comedia clasificada R de Seth Rogen, Aziz Ansari y Keanu Reeves “Good Fortune”, que se estrenó en 2.990 ubicaciones con 6,2 millones de dólares, y la expansión del drama de Julia Roberts y Andrew Garfield “After the Hunt”, que recaudó 1,6 millones en 1.238 cines. También se estrenó “Frankenstein” del director mexicano Guillermo del Toro, aunque Netflix no informa las recaudaciones de taquilla.

“Este es un octubre típico para las películas, lo que significa que no es un hervidero de éxitos de taquilla”, dijo Dergarabedian. “Pero el mercado está lleno de títulos. Esta es la temporada de premios; aquí es donde tienes muchas películas impulsadas por autores, películas más atrevidas. Colectivamente, estas no generan una gran taquilla, pero hay una moneda de buena voluntad creada con los fanáticos del cine”.

El próximo fin de semana, las audiencias recibirán otro lote de aspirantes a premios, incluida la última colaboración de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, “Bugonia”, y el biopic de Bruce Springsteen “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, protagonizado por Jeremy Allen White, actor de “The Bear”.

En seguida, el estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Black Phone 2”, 26,5 millones de dólares

2. “Tron: Ares”, 11,1 millones

3. “Good Fortune”, 6,2 millones

4. “One Battle After Another”, 4 millones

5. “Roofman”, 3,7 millones

6. “Truth & Treason”, 2,7 millones

7. “Gabby’s Dollhouse”, 1,7 millones

8. “The Conjuring: Last Rites”, 1,6 millones

9. “After the Hunt”, 1,6 millones

10. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, 1,3 millones

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.