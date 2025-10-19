Madrid se llena de ovejas y cabras en un festival que celebra el patrimonio rural

Las calles de Madrid estaban terriblemente atascadas el domingo, no por manifestantes o aficionados al fútbol, sino por ovejas y cabras que eran conducidas por la capital española en un festival anual que honra el patrimonio rural de la zona.

El desfile ovino de campanas, balidos, y música de cuernos llamó la atención y atrajo a miles de personas. Cada año, los organizadores del Festival de la Trashumancia recrean la práctica pastoral de mover el ganado a nuevos pastos.

El festival también destaca los beneficios ambientales del pastoreo tradicional, en el que se utiliza el ganado para limpiar matorrales y otros sotobosques inflamables, reduciendo la propagación de incendios forestales.

El movimiento entre pasturas estacionales se llama trashumancia.

Juan García Vicente, un ambientalista que ha participado en el festival durante tres décadas, dijo que la extrema temporada de incendios forestales del verano en España —una de las más destructivas en su historia registrada— reforzó el mensaje ecológico del evento.

“Hay que combatir contra esta situación en varios ámbitos... para impedir el abandono del mundo rural”, incluso en España, afirmó Vicente sobre el cambio climático.

Otros asistentes simplemente se divertían con la proximidad de las ovejas y cabras trotando junto a los famosos monumentos de Madrid. Este año, unas 1.100 ovejas Merino y 200 cabras tomaron las calles, según los organizadores.

“Es un concepto muy interesante”, comentó Jennifer Granda, una turista estadounidense de Missouri que estaba en Madrid por dos semanas para visitar a su hija. “Apreciamos la idea de que están promoviendo la agricultura”.

La capital española se encuentra en una antigua ruta de migración que siempre ha sido parte de una vasta red de caminos agrícolas que cubren la Península Ibérica. Donde se encuentra la ciudad, una vez hubo campos abiertos y bosques, atravesados por rutas de trashumancia.

Como parte del festival, los organizadores pagan una tarifa simbólica por el paso seguro de los animales. El pago en monedas medievales —50 maravedíes, presentados en el ayuntamiento de Madrid— se remonta a un acuerdo entre la ciudad y los pastores de 1418.

Madrid ha celebrado el festival desde 1994. Pueblos y ciudades más pequeñas en Italia, Francia y California celebran eventos similares.

El año pasado, el evento fue cancelado en Madrid debido a preocupaciones sobre una variante de la enfermedad de la lengua azul.

En España, los métodos modernos de agricultura han reducido la práctica de la trashumancia a un pequeño grupo de agricultores que mantienen viva la tradición no solo por sus beneficios ambientales, sino también por su valor cultural.

Los locales también disfrutan del ruidoso espectáculo año tras año.

El domingo, eso incluyó a Ana Vásquez, quien vino con su esposo para ver el final del evento en la congestionada plaza Puerta del Sol de Madrid.

“Bueno, es otra fiesta más de raíces, nada más... se revive toda de aquella época y es bonito”, dijo Ana, en referencia a las muchas otras fiestas que celebran los españoles.

