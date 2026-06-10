Ataque de una banda armada deja 12 muertos en una comunidad empobrecida de Sudáfrica

Una banda armada abrió fuego en un barrio pobre de la ciudad más grande de Sudáfrica, matando a 12 personas e hiriendo al menos a nueve, antes de huir en una miniván, informó la policía el miércoles.

El tiroteo ocurrió la noche del martes en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland, en Johannesburgo, informó la policía. Al menos 10 atacantes participaron.

Desde hace tiempo, bandas del crimen organizado compiten por el control de la minería ilegal y otras actividades en Johannesburgo. La policía no proporcionó un motivo, diciendo que están investigando.

La policía dijo en un comunicado que los atacantes “se desplazaron por la zona, abriendo fuego contra residentes y miembros de la comunidad en múltiples lugares antes de huir de la escena”.

Las víctimas fueron nueve hombres y tres mujeres, según la policía. Once murieron en el lugar y otra víctima falleció en el hospital.

La policía dice que el tiroteo fue insensato y bárbaro

La policía está buscando a los sospechosos y su vehículo, pero no se han realizado arrestos.

El comisionado provincial Tommy Mthombeni calificó los asesinatos de “insensatos, desalmados y, hasta cierto punto, bárbaros”. Señaló que era demasiado pronto para vincular la violencia con bandas de minería ilegal, pero que la policía estaba investigando. Dijo que la policía confiscó armas de fuego ilegales, incluidos fusiles de asalto, en una operación reciente en la zona y que se sabía que mineros ilegales operaban allí.

El miércoles por la mañana había ambulancias en el lugar para llevarse los cuerpos de las víctimas, mientras algunos miembros de la comunidad se apiñaban en grupos en las calles. Algunos dijeron que las balas alcanzaron sus casas.

El residente Nkosinathi Phatha dijo que su tío estaba entre los que fueron asesinados.

“Estaba durmiendo en casa con mi hija, pero todos nos despertamos cuando empezaron a sonar los disparos”, dijo Phatha. “Todavía estoy temblando incluso ahora, mi niña todavía está traumatizada”.

Los asentamientos informales en Sudáfrica son zonas residenciales no planificadas que son comunes en y alrededor de las grandes ciudades, donde las personas que buscan alojamiento permanente viven en chabolas u otras estructuras improvisadas. Los mineros ilegales a veces operan en las mismas zonas.

Los residentes dijeron que el asentamiento tenía un problema con mineros ilegales y que la policía rara vez ayuda.

“Esta zona no es segura ... La policía no está haciendo nada al respecto, y nos meteremos en problemas si empezamos a tomarnos la ley por nuestra mano”, dijo Phatha.

“Esto fue básicamente una masacre”

El gobierno de la economía más grande de África desplegó al ejército en zonas de alto riesgo —incluidas en y alrededor de Johannesburgo— en marzo para reprimir las minas ilegales dirigidas por sindicatos criminales y otros crímenes organizados. La operación de un año ha sido denunciada por legisladores de la oposición y analistas del crimen como una admisión de que la policía está perdiendo la batalla contra el crimen organizado.

Sudáfrica tiene tasas extremadamente altas de crimen violento, y el país registró más de 23.000 homicidios en el último año fiscal, según estadísticas oficiales de criminalidad, un promedio de más de 60 al día.

Jack Bloom, un político local, dijo que antes había habido crimen y asesinatos en la zona, pero que este tiroteo fue diferente y parecía estar relacionado con bandas criminales.

“Esto fue básicamente una masacre. Es horroroso”, dijo Bloom.

La minería ilegal de oro es rampante en la zona

Recientemente se han producido varios tiroteos masivos llamativos en Sudáfrica, incluidos dos en diciembre que mataron a más de 20 personas. Uno de esos ataques también involucró a varios atacantes.

Los tiroteos masivos a menudo están conectados con bandas criminales. En Johannesburgo, bandas violentas están involucradas en la minería ilícita en y alrededor de una ciudad que tiene grandes reservas de oro y muchas minas que han sido abandonadas por las empresas. Las bandas buscan en las minas abandonadas depósitos sobrantes de oro, que a veces almacenan en escondites en los asentamientos informales. Las bandas rivales también libran guerras territoriales o usan violencia contra las comunidades para establecer su control en esas zonas.

Cleveland es un suburbio conectado a la actividad de minería ilegal, dijo un concejal local, aunque añadió que también había otros problemas en la zona, como tensiones por la tierra, y no estaba seguro de que esas bandas fueran responsables de los últimos asesinatos.

“Hay muchas piezas en movimiento aquí, así que es difícil precisar exactamente qué está impulsando los problemas”, dijo el concejal Neuren Pietersen en una entrevista con la cadena de televisión eNCA en el lugar.

La comisionada nacional interina de policía Puleng Dimpane dijo en un comunicado que investigadores forenses y equipos de respuesta táctica fueron desplegados en el lugar. Rastrear la miniván blanca es una prioridad, señaló la funcionaria.

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Imray informó desde Ciudad del Cabo y Michelle Gumede en Johannesburgo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.