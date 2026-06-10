Polémica en Colombia por pedido de congresista para suspender temporalmente a Petro del cargo

El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance.

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se votará la la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.

Petro no se pronunció de inmediato sobre la solicitud. Tampoco lo hizo la presidencia al ser consultada por The Associated Press.

El documento divulgado el miércoles por la prensa local fue firmado por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados. Arizabaleta pertenece al oficialista Pacto Histórico.

Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones. Aseguró que la Comisión se reunirá el miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.

En el mismo sentido se pronunció el expresidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.

A su vez cuestionó que un pedido de ese calibre coincida con la campaña electoral. “¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, publicó en X.

Según el procedimiento estipulado en las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudia la acusación y, si es aprobada, se traslada al Senado que se encarga de enjuiciarlo.

Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial, tras la cual, el Senado puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue judicialmente.