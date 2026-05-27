Asistente de Matthew Perry recibe 3 años y 5 meses de prisión por su muerte con ketamina

El asistente personal de Matthew Perry, quien tuvo un papel central en el descenso del astro de “Friends” a la adicción a la ketamina y le inyectó la dosis mortal de la droga, fue condenado a tres años y cinco meses de prisión el miércoles.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia contra Kenneth Iwamasa, de 60 años, en un tribunal federal de Los Ángeles. También fue condenado a dos años de libertad condicional y a una multa de 10.000 dólares.

Fue la quinta y última sentencia en la investigación y el proceso judicial de dos años y medio que siguieron a la muerte de Perry, a los 54 años, el 28 de octubre de 2023.

Iwamasa estuvo al lado de Perry durante los últimos días de su vida, actuando como facilitador del actor, mensajero de drogas y médico de facto. Fue la última persona que vio a Perry con vida, y fue quien lo encontró muerto en su jacuzzi.

Fue la primera persona en llegar a un acuerdo con los fiscales: se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte, y se convirtió en su testigo más importante.

Los abogados de Iwamasa señalaron en un escrito presentado ante el tribunal que él era un empleado que cumplía las órdenes de su empleador y que tenía una “vulnerabilidad particular” en su relación con Perry. “En resumen, no podía ‘simplemente decir que no’. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”.

Los familiares de Perry, algunos de los cuales podrían hablar ante el tribunal, dejaron claro en cartas dirigidas a la jueza que no hay nadie a quien culpen más por su muerte que a Iwamasa, un amigo de muchos años de quien pensaban que ayudaría al actor a mantener la sobriedad, pero que en cambio consintió los peores impulsos de un adicto de toda la vida.

“Mathew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny —por mucho— era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, escribió la madre de Perry, Suzanne Morrison.

Perry había contratado a Iwamasa en 2022, y le pagaba 150.000 dólares al año para vivir en su casa de Los Ángeles y actuar como su asistente.

El actor había estado tomando legalmente la ketamina, un anestésico quirúrgico, para la depresión, un uso heterodoxo pero cada vez más común. Con el tiempo quería más de lo que su médico estaba dispuesto a darle.

Según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa, compró ketamina fuera de registro a otro médico, Salvador Plasencia, quien le enseñó cómo inyectarla. Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión en julio.

Iwamasa también empezó a comprar ketamina a un conocido de Perry, Erik Fleming, quien la obtenía de un traficante callejero. Fleming fue condenado a dos años de prisión hace dos semanas.

La traficante, Jasveen Sangha, apodada “La Reina de la Ketamina”, fue condenada a 15 años el 8 de abril.

En los últimos días de la vida de Perry, Iwamasa le inyectaba de seis a ocho veces al día. Le administró al actor, de 54 años, una gran dosis el 23 de octubre de 2023 y se fue a hacer mandados. Regresó y encontró a Perry muerto en el jacuzzi. El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la ketamina fue la causa principal de la muerte. El ahogamiento fue una causa secundaria.

Al principio, Iwamasa mintió a la policía, omitió la ketamina de la lista de medicamentos que Perry estaba usando y no dijo nada sobre sus inyecciones. Pero cuando los investigadores ejecutaron una orden de registro en enero de 2024, empezó a decir la verdad.

Perry se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación junto con Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow en “Friends”, la exitosa comedia de situación de NBC que se emitió de 1994 a 2004.