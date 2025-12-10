Artista Revelación de AP: Owen Cooper cambió el fútbol por la actuación

Owen Cooper no ha pensado en el EGOT. Apenas ha tenido tiempo de desarrollar ese tipo de ambición en su corto tiempo como actor. Pero, al presentarle la idea, se siente intrigado. Y divertido.

“¿Es eso el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony?” pregunta, riendo. “Tengo la E, así que lo quiero”.

Cooper ganó un Premio Emmy este año, a los 15 años, por su asombrosa actuacióncomo un joven de 13 años sospechoso de un asesinato en “Adolescence” ("Adolescencia") de Netflix. Fue su primera aparición en pantalla y la primera interpretación que hacía para otras personas que no eran sus padres.

Con solo 16 años, ha sido nombrado uno de los Artistas Revelación de 2025 por The Associated Press.

Hablando con la AP mientras está sentado en un balcón de un hotel en West Hollywood, Cooper admite que no tiene idea de cómo ganaría un Grammy, aunque le encanta la música (Oasis, Stone Roses). Y un Tony le parece intimidante, aunque los episodios de una sola toma de “Adolescence” requirieron el trabajo de una obra de teatro.

“Incluso un Oscar”, dice. “No sé cómo ganaré un Oscar”.

Pero, en términos más generales, Cooper sabe lo que sí quiere hacer.

“Cuando comencé a tomar clases de teatro, simplemente no quería hacerlo”, dice. “No quería parecer un idiota frente a toda esta gente. Ahora, pienso, ‘Quiero ser uno de esos actores que son simplemente intrépidos’”.

Cooper será elegible para un Oscar en 2026, cuando haga su debut cinematográfico en la esperada adaptación de “Wuthering Heights” (“Cumbres Borrascosas”) de la directora Emerald Fennell, protagonizada por Margot Robbie. Cooper interpreta la versión joven de Heathcliff, interpretado después por Jacob Elordi. No comparte escenas con las estrellas principales, pero interactuaron bastante.

“Siempre iba al set y ellos siempre estaban saliendo, así que hablaba mucho con Jacob”, dice. “Siempre estaba al lado de Margot en la silla de maquillaje, así que hablo bastante con ellos y son personas realmente agradables”.

Para cuando terminó el rodaje de la película, Cooper ya era una estrella por derecho propio. “Adolescence” y todos sus elogios llegaron durante el rodaje de la adaptación de Emily Brontë.

Después de los entornos ordinarios y modernos de “Adolescence” y la otra serie que ha filmado, “Film Club” —que se estrenó en octubre en BBC Three en el Reino Unido y aún no está disponible para ver en Estados Unidos— quedó asombrado por el escenario y los atuendos de “Wuthering Heights”.

“La atención al detalle en esa película fue simplemente increíble”, dice. “Obviamente, no he estado en esto mucho tiempo, pero simplemente me dejó alucinado, como el set y todo sobre ello es simplemente una locura.”

Permanecerá en el pasado distante para su próxima película, “Cry to Heaven” del director Tom Ford, ambientada en la Italia del siglo XVIII y protagonizada por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y, en su debut como actriz, Adele.

Cooper es claramente un prodigio, pero no es una estrella infantil creada en laboratorio ni un "nepo baby". Es el menor de tres hermanos de una familia no relacionada con la industria, criado en Warrington, en el norte de Inglaterra, entre Manchester y Liverpool. Su acento tiene notas de ambas ciudades, pero es un devoto seguidor del Liverpool; el fútbol fue el centro de todas sus ambiciones infantiles y de la mayoría de sus horas de vigilia.

“Crecí cerca de un parque, así que estaba allí desde las ocho de la mañana hasta la medianoche solo jugando al fútbol”, dice. “Era todo. No me importaba nada más”.

La actuación se convirtió en un pasatiempo secundario cuando comenzó clases a los 12 años en Drama MOB de Manchester. Pero le encantó, y la escuela sacó algo especial de él que lo llevó a conseguir “Adolescence” sobre cientos otros cientos de candidatos.

Stephen Graham, el cocreador de la serie que ganó su propio Emmy por interpretar al padre de Cooper, lo ha llamado “el talento de una generación” y “el próximo Robert De Niro.”

En ese sentido, Cooper dice que quiere trabajar con “dioses del juego” como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y David Fincher. Pero no quiere que el drama pesado lo defina.

“Quiero hacer terror, quiero hacer, algo como un superhéroe, quiero hacer ciencia ficción”, dice. “Solo quiero hacer de todo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.