The Associated Press nombra sus artistas revelación de 2025

Owen Cooper se anunció enfáticamente al mundo en 2025. El astro de "Adolescence" ("Adolescencia") se convirtió en el ganador masculino más joven en la categoría de actuación en los Premios Emmy. Tenía solo 15 años. Era su primer trabajo profesional.

El debut triunfal del joven actor inglés fue solo uno de varios giros notables en su carrera que hicieron que el mundo del entretenimiento hablara este año.

El astro de “Severance”, Tramell Tillman, también hizo historia en los Emmy como el primer hombre negro en ganar como actor de reparto en una serie dramática, Chase Sui Wonders ayudó a convertir “The Studio” de Seth Rogen en una deliciosa sátira, y Danny Ramirez cautivó en la segunda temporada de “The Last of Us”. Además, no se podía perder a Arden Cho, quien prestó su voz a Rumi, estrella de la popular película animada de Netflix, “KPop Demon Hunters”.

Los cinco llegan al final de 2025 con atención crítica y popular y han sido nombrados Artistas Revelación del Año por The Associated Press.

Pocos artistas han tenido un año como Cho, una estadounidense de origen coreano que, como personaje principal en “KPop Demon Hunters”, la impulsó a convertirse en la película más vista de Netflix de todos los tiempos y vio cómo alcanzaba cuatro éxitos en el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard, incluyendo el éxito número uno “Golden”.

“Se siente como si fuera mi momento dorado”, dice Cho.

Wonders, educada en Harvard, tuvo dos papeles destacados en 2025: interpretando a Quinn Hackett, una ejecutiva creativa cómicamente manipuladora en “The Studio” y a la reina del grito Ava Brucks en “I Know What You Did Last Summer”.

“Me siento absurdamente afortunada de poder estar en el set con todos mis amigos, contando un montón de chistes y siendo una rara en pantalla”, dice ella.

Ramirez, conocido por interpretar a Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel —el primer Vengador latino— y al Teniente Mickey “Fanboy” García junto a Tom Cruise en “Top Gun: Maverick”, tuvo un giro memorable como un miembro vengativo del grupo que cazó a nuestros personajes favoritos en el paisaje infernal de “The Last of Us”.

“En general, ha sido creativamente, increíblemente fructífero”, dice el actor. “He sido parte de algunas producciones asombrosas. He podido ver el mundo. Ha sido el sueño”.

Cruise también conecta a otro Artista Revelación de AP —Tillman, quien coprotagonizó uno de los mayores éxitos del año, “Mission: Impossible — The Final Reckoning” ("Misión imposible: Sentencia Final") además de disfrutar de una destacada segunda temporada como Seth Milchick en “Severance”, culminada por un final en el que lideró una banda de música con coreografía completa.

“Ha sido un año bastante destacado”, dice él. “Quiero seguir expandiéndome y contar más historias, historias que no hemos escuchado e historias que cuentan la misma historia pero desde una perspectiva diferente”.

Eso es también algo que el ahora Cooper de 16 años espera después de un 2025 que lo vio ser ungido como una nueva estrella de Hollywood.

“Solo quiero hacer de todo”, dice él.

___

Para más información sobre la clase de Artistas Revelación 2025 de AP, visita https://apnews.com/hub/ap-breakthrough-entertainers

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.