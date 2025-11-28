Trump dice que "pausará permanentemente" la inmigración desde países pobres

En la noche de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres en un feroz discurso publicado en redes sociales.

La extensa diatriba se produjo tras el tiroteo del miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados para patrullar Washington, D.C. bajo las órdenes de Trump, uno de los cuales murió poco antes de que el presidente hablara frente a las tropas por video el jueves por la noche.

Un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el tiroteo.

El presidente afirmó en su plataforma Truth Social que “la mayoría” de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país.

