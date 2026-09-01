Dictan sobreseimiento para expresidente Juan Orlando Hernández en caso por corrupción en Honduras

Un juez en Honduras dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por corrupción.

Hernández regresó el 26 de julio al país centroamericano cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre.

“En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”, informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.

Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia “no determinó participación del imputado en los hechos investigados”.

La fiscalía hondureña solicitó al juez que admitiera las pruebas y declarara el auto de formal procesamiento contra el exmandatario, pero su solicitud fue rechazada y se le dictó la libertad definitiva.

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrolló la audiencia, un buen número de sus seguidores llegaron para mostrarle su respaldo a Hernández, como sucedió durante todo el corto proceso.

“Hoy (martes) se cierra este capítulo de persecución política, cerramos el de Estados Unidos, se está cerrando este”, expresó el expresidente al salir de la audiencia ante sus seguidores.

En su criterio está claro el fallo, porque según él no había sustento de la fiscalía en las acusaciones y los testigos del Ministerio Público tampoco pudieron relacionarlo con las acusaciones.

Hernández, considerado en su momento un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, periodo durante el cual se jactó de que “les metería las drogas por la nariz a los gringos”, según los fiscales estadounidenses.

Su extradición poco después de dejar el cargo representó una rara oportunidad de justicia para los hondureños, quienes temían que su control sobre el sistema judicial del país nunca permitiera una condena en suelo hondureño.

Hernández, de 57 años, enfrentaba cargos relacionados con un caso conocido como Pandora I, que alega que una red de ex altos funcionarios participó entre 2010 y 2013 en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por un total de más de 288 millones de lempiras (10,8 millones de dólares) a diversas fundaciones, según una investigación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) del país.

Según la UFERCO, el expresidente se benefició con esos desembolsos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso prestanombres y contratos ficticios.