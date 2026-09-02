Irán ataca aliados de EEUU en el golfo Pérsico y más noticias de Oriente Medio

Irán atacó el miércoles a aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, al lanzar drones contra Kuwait y Bahréin tras una noche de bombardeos aéreos estadounidenses sobre Irán.

Funcionarios iraníes afirmaron que uno de los ataques de Estados Unidos contra el país durante la noche alcanzó a un grupo que asistía a una boda, lo que dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos. La portavoz del gobierno de Irán, Fatemeh Mohajerani, describió el ataque como un crimen.

Los combates se intensificaron después de que Estados Unidos atacó el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, al señalar que Irán planeaba usarlos para disparar minas hacia la vía navegable. Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados en su totalidad.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y Oriente Medio.

Ataque de EEUU alcanza una boda

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques del martes se centraron en objetivos militares iraníes, incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar y activos marítimos.

Pero medios iraníes informaron que un ataque de Estados Unidos alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en Kuhestak, un pequeño pueblo en la costa con vistas al estrecho de Ormuz. Al menos cinco personas murieron, entre ellas un niño de 4 años y un adolescente de 16, informó la agencia estatal de noticias IRNA, y al menos 68 personas resultaron heridas.

El ejército de Estados Unidos señaló que estaba al tanto del reporte, pero que “nunca ataca a civiles”.

Imágenes de la Media Luna Roja Iraní mostraron a rescatistas entrando en una vivienda dañada tras el ataque, con escombros esparcidos por todas partes y un agujero en el techo de una casa en un vecindario de viviendas densamente agrupadas.

“Que no haya dudas: estos crímenes no quedarán impunes”, escribió en X Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní.

Irán ataca aliados regionales de EEUU

Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques aéreos iraníes a primera hora del miércoles, sin ofrecer más detalles. En un comunicado, la Fuerza de Defensa acusó a Irán de “persistir en su enfoque hostil sistemático mediante sus ataques atroces dirigidos contra civiles en el Reino de Bahréin”.

Medios estatales iraníes señalaron que el ejército de Irán lanzó ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahréin y en Emiratos Árabes Unidos en respuesta a los ataques nocturnos.

El centro de comunicaciones gubernamentales de Kuwait indicó que se desató un incendio en un complejo residencial de la capital después de que fuera alcanzado por un dron iraní al amanecer. Señaló que el fuego había sido contenido y que no hubo víctimas.

Naviera saudí dice que ataque en Ormuz mató a 2 marineros

La naviera saudí Bahri informó que dos marineros filipinos murieron en un ataque a última hora del lunes mientras su embarcación transitaba el estrecho de Ormuz.

En un comunicado el miércoles, la empresa indicó que su buque, llamado el SIDR, estuvo “involucrado en un incidente de seguridad” en el estrecho poco antes de la medianoche del lunes, lo que resultó en la muerte de dos de sus tripulantes.

Nadie se responsabilizó del ataque contra el petrolero saudí.

Irán ha establecido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz —por donde, en tiempos de paz, pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. El tráfico de barcos por la vía navegable se ha reducido a un goteo, lo que ha sacudido la economía global y disparado los precios de la energía y de otros bienes en todo el mundo.

Irán ha estado trabajando con Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz, en un marco para gestionar el tráfico marítimo, aunque sigue sin estar claro si el plan sería aceptable para Estados Unidos. Otros países del golfo Pérsico han subrayado la necesidad de reabrir el estrecho sin condiciones.

Líderes de China y Egipto se reúnen en El Cairo

El presidente chino Xi Jinping sostuvo conversaciones con el presidente egipcio Abdul Fatá el-Sisi en El Cairo, en el segundo día de su visita a Egipto. El viaje es su primera visita a Oriente Medio desde que estalló en la región una serie de conflictos devastadores.

Xi llegó el miércoles por la mañana al palacio Ittihadiya de El Cairo, sede de la presidencia egipcia, donde fue recibido por el-Sisi y un saludo de artillería de 21 cañonazos.

La visita del presidente chino se produce después de que asistiera a una conferencia de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái, integrada por 10 países, un grupo político y de seguridad presentado como contrapeso a la influencia global de Estados Unidos.

El viaje también ocurre tras la “ofensiva económica” del gobierno de Trump contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Las sanciones buscan aislar a la República Islámica de sus socios económicos restantes, incluido China. Beijing afirma que su comercio con Irán siempre ha cumplido el derecho internacional.

Pakistán insiste con los esfuerzos de mediación

Pakistán afirmó el miércoles que sigue comprometido con Estados Unidos e Irán, con el apoyo de países de la región, en los esfuerzos por devolver a Washington y Teherán a la mesa de negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, dijo en una rueda de prensa semanal en Islamabad que el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif se reunió con el presidente iraní Masoud Pezeshkian al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek, Kirguistán, como parte de esos esfuerzos.

Andrabi indicó que el canciller paquistaní Ishaq Dar también se reunió con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, al margen de la cumbre.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Syed Asim Munir, viajó a Irán la semana pasada como parte de los esfuerzos diplomáticos de Islamabad para ayudar a poner fin al conflicto y reactivar los intentos de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, señaló Andrabi.

Durante la visita de Munir a Teherán, se abordaron “la desescalada regional, romper el estancamiento militar y explorar una solución negociada para restablecer la paz y la estabilidad regionales”, afirmó.

Un auto embiste a una multitud en una ciudad del norte de Irán y mata a 4

Un hombre atropelló con un auto a una multitud reunida en la ciudad iraní de Mashhad, en el norte del país, a última hora del martes, y mató a cuatro personas, informó el miércoles la agencia oficial de noticias IRNA.

El reporte indicó que más de 10 personas resultaron heridas y que la policía detuvo al conductor. IRNA no dio detalles sobre la reunión ni sobre el conductor.

Al citar a la policía local de tránsito, la agencia semioficial Fars describió el hecho como un accidente vial e insinuó que el conductor podría haber estado bajo los efectos de drogas o alcohol.

En los últimos meses, sectores de línea dura que respaldan la guerra contra Estados Unidos e Israel han realizado reuniones nocturnas, y algunas publicaciones en redes sociales se han quejado de que esos encuentros han bloqueado carreteras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.