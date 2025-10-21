La tormenta tropical Melissa se forma en el Caribe y va rumbo Haití

La tormenta tropical Melissa se formó en el mar Caribe el martes, mientras los meteorólogos advirtieron que fuertes lluvias, inundaciones y vientos fuertes podrían afectar a Haití y Jamaica más adelante en la semana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán para partes de Haití, mientras que el gobierno jamaicano emitió una alerta de tormenta tropical.

El martes por la mañana, Melissa se encontraba a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph). Se movía hacia el oeste a 22 km/h (14 mph).

Las autoridades dijeron que Haití y la República Dominicana podrían recibir de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia para el viernes, mientras que Aruba, Puerto Rico y Jamaica podrían recibir de 2,5 a 8 centímetros (1 a 3 pulgadas) de lluvia.

