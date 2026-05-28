La rivalidad beisbolera persigue al alcalde de Chicago hasta el Vaticano

La rivalidad beisbolera fue inevitable cuando el alcalde de Chicago, Brandon Johnson —aficionado de los Cubs— se reunió en privado el jueves con el papa León XIV, oriundo de Chicago y seguidor de toda la vida de los White Sox.

Johnson llevó diplomáticamente regalos de ambos rivales de la misma ciudad y le pidió al papa que fuera a visitar su ciudad natal. Pero cuando le entregó al pontífice una gorra de los Cubs, el papa señaló que ya llevaba una gorra: un solideo blanco, o casquete que usan los pontífices.

“Pude ofrecerle con orgullo la gorra de los Cubs, y dejó muy claro que él ya estaba usando una”, dijo Johnson a los reporteros después de la reunión privada con León en el Vaticano:

“Cuando nos sentamos antes de tomarnos la foto de grupo, dijo que estaba agradecido de que todos estemos reuniéndonos y uniéndonos, ya saben, aficionados de los Cubs, aficionados de los Sox”, relató Johnson.

El alcalde de Chicago habla de inmigración y guerra con el papa

Johnson es un demócrata progresista y uno de los principales críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cumple su primer mandato como alcalde de la tercera ciudad más grande del país. Durante la reunión privada con el papa, el alcalde elogió a León por oponerse a la guerra en Irán y a las políticas migratorias del gobierno de Trump.

“Antes que nada, le agradecí su valentía. Le agradecí su postura moral contra estas guerras interminables”, señaló Johnson y añadió que el papa le preguntó específicamente sobre el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su impacto en la ciudad.

Johnson dijo que el pontífice “fue muy amable y muy alentador” respecto de una serie de órdenes ejecutivas que él había emitido para hacer frente a las operaciones federales de control migratorio en Chicago.

Trump ha criticado con frecuencia a León por su postura contra la guerra, a lo que el pontífice respondió con réplicas cada vez más contundentes, lo que finalmente derivó en una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para recomponer relaciones a principios de este mes.

El alcalde de Chicago invita al papa a volver a casa

Johnson aprovechó la oportunidad para invitar a León a su ciudad natal el próximo año, al recordar la visita del papa Juan Pablo II a Chicago y la misa en Grant Park el 5 de octubre de 1979, “recordada para siempre como el día de mayor inspiración espiritual en la historia de Chicago”.

“Su Santidad, usted era en ese momento un joven sacerdote en formación. Quizá estuvo allí. Quizá consideraría repetir una visita papal casi 50 años después para compartir su propio mensaje de esperanza, unidad y servicio”, escribió Johnson en una carta que le presentó al papa junto con la invitación formal.

Johnson, que creció siendo hijo de un pastor, invitó al papa a celebrar la misa en Grant Park en 2027, y señaló que Chicago alberga a una de las mayores poblaciones católicas de Estados Unidos.

Es, al menos, la segunda invitación oficial que recibe León para visitar Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, invitó al jerarca católico poco después de que se convirtiera en papa en mayo pasado.

León nació como Robert Prevost en 1955 en Bronzeville, un vecindario del South Side de Chicago, y creció en el suburbio de Dolton, cerca de St. Mary of the Assumption, donde asistía a misa y a la escuela primaria.

Más tarde estudió teología en la Catholic Theological Union of Chicago, en Hyde Park, y enseñó en escuelas católicas locales.

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La periodista de la AP Colleen Barry contribuyó desde Milán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.