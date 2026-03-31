Portaaviones y destructor de EEUU llegan a aguas de Panamá para ejercicio marítimo multinacional

El portaaviones estadounidense USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegaron a aguas panameñas como parte de unos ejercicios de cooperación marítima multinacional en la región.

El USS Nimitz, considerado uno de los buques navales más grandes del mundo, atracó el lunes en el Golfo de Panamá, en el Pacífico, mientras que el USS Gridley —el destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa— ancló la víspera en un puerto de Ciudad de Panamá.

Es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones estadounidense visita aguas panameñas en la entrada del canal interoceánico. La embajada estadounidense en Panamá indicó en un comunicado reciente que esto “demuestra la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Panamá y la importancia que Estados Unidos otorga a sus estrechos lazos” con el país centroamericano.

Ambos buques participan de los ejercicios denominados “Mares del Sur 2026”, que incluyen operaciones en el mar con fuerzas marítimas de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas portuarias previstas en Brasil, Chile y Jamaica. “Mares del Sur 2026” incluirá también intercambios de expertos y brindará la oportunidad a visitantes.

El portaaviones no tiene planeado cruzar el Canal de Panamá debido a que su gran tamaño supera las dimensiones de las esclusas de la vía marítima comercial.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó ante la prensa en el marco de la visita de esos buques que el canal, una artería marítima vital, no está libre de las amenazas del narcotráfico y del crimen organizado, por lo cual —aseguró— su seguridad es una “responsabilidad que asuminos juntos”, mediante el intercambio de información, operaciones conjuntas y desarrollando capacidades.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, afirmó que estos ejercicios “no compromete en nada en particular" al país.

En un comunicado emitido previo a la visita de los buques, Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos-Cuarta Flota, dijo que el despliegue de Mares del Sur 2026 "ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la capacidad operativa con nuestras fuerzas asociadas en el ámbito marítimo”. Agregó los buques estarán en aguas panameñas hasta el 2 de abril.