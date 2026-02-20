Libros y cantos en idiomas mayas buscan proteger las lenguas amenazadas en Guatemala

En una sencilla escuela de Guatemala rodeada de verdes montañas los niños aplauden, ríen y disfrutan de la voz de una cantautora indígena que les canta en el idioma maya Kaqchikel. Los alumnos conectan con los temas interpretados, que sienten propios porque están en su lengua materna.

Guitarra en mano, la indígena maya Sara Curruchich interpreta los temas ante los niños y niñas que visten sus coloridos trajes indígenas. Todos responden con un “Le re re re re”, el estribilllo de una canción, aplauden y bailan. Ya no sienten timidez.

“Cuando nos acercamos a las comunidades y pueblos en el idioma, hay una conexión como instantánea, nos reconocemos en la palabra”, dijo Curruchich durante una visita que The Associated Press hizo el jueves a la escuela oficial Hacienda María, situada en el municipio de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, en el centro del país.

La cantautora recordó que cuando era niña no escuchaba canciones en Kaqchikel, por lo que ahora le parece importante la posibilidad “de hacer diferentes cosas desde el arte en nuestros idiomas" ya que "eso les emociona a los niños”.

Libro para preservar el idioma materno

Ese día en la escuela fue especial porque los menores no solo escucharon a Curruchich, sino que también recibieron y leyeron un libro que la editorial Cholsamaj produjo junto a la UNESCO y el Proyecto de Preservación de Idiomas Mayas para fortalecer la lectura en su idioma materno y ayudar a preservarlo.

Se trata de la traducción al kaqchikel del libro “Lo que nos hace humanos”, del autor brasileño Víctor Santos. Es sobre una historia que narra el valor de la lengua materna y cómo mantener vivos los idiomas, conectando con el pasado, el presente y el futuro. El libro llegó a la escuela justo para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero de cada año.

Gerson Mux, director ejecutivo de Cholsamaj, explicó que la editorial está haciendo un esfuerzo por priorizar su traducción a los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala, pero especialmente a cuatro que están bajo amenaza de desaparecer: el Itzá, Uspanteko, Mopán y Chortí, que hablarían menos de 10.000 personas. Pero también se contempló la traducción a aquellos idiomas mayas que hablan miles de personas, como el Kaqchikel que aparece en el libro leído el jueves por los niños.

“Lo que queremos es que no desaparezca un idioma, porque con él desaparece una cosmovisión, la sabiduría, toda la conexión con nuestros ancestros”, dijo Mux.

Curruchich señaló que hay contextos históricos que hacen que se pierda el habla o la escritura de una lengua y coincidió en que cuando esta última desaparece, “se pierde todo un legado, una historia, los conocimientos de todo un pueblo, una vida y una existencia”.

“Esperamos que la niñez también lo asuma, no por obligación, sino con mucho amor, el que su idioma también es parte de sus entrañas y de algo que les conecta con todo lo ancestral, con su linaje familiar... así es como se convierten ellos en cuidadores de nuestros idiomas" , indicó la cantautora.

Subrayó además la necesidad de que siga prevaleciendo "lo que nuestros abuelas y abuelos cuidaron tanto, como es nuestra identidad y raíz”.

Leonardo Apen Morales, director de la escuela, explicó que en ese lugar la educación es bilingüe y 97 % del total de más de 250 alumnos hablan su idioma materno, que es el Kaqchikel.

“Cualquier contenido se desarrolla en el idioma Kaqchikel y español para que sea bilingüe la educación que reciban”, dijo.

Cristina Puerta, jefa de publicaciones de la UNESCO, señaló a su vez en un mensaje enviado por correo electrónico a The Associated Press que la entidad estaba “orgullosa” de apoyar la iniciativa que “animará a los niños de las comunidades mayas a leer en su lengua materna y a enorgullecerse del sonido y la evocación de sus propias palabras”.

“Decidimos promover este libro ilustrado porque transmite la simple pero poderosa idea de que el lenguaje es la esencia misma de lo que nos define como seres humanos”, explicó Puerta. Acotó que esperan que el proyecto concientice a “jóvenes generaciones de hablantes de lenguas mayas sobre la riqueza lingüística que heredan y la necesidad de movilizar a otros para preservarla”.

En Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, el Xinca, el Garífuna y el español. Según un estudio de la Academia de Lenguas Mayas, de un censo elaborado en 2018, poco más de 6,4 millones de guatemaltecos hablaban algún idioma maya, Xinca o Garífuna.