Tormenta azota el área metropolitana de Tokio y deja a miles sin luz

La tormenta Chan-hom se desplazaba el miércoles hacia el oeste un día después de tocar tierra en la región metropolitana de Tokio, donde dejó árboles derribados y miles de hogares sin luz. Cinco personas sufrieron heridas leves, informaron las autoridades.

El meteoro se debilitó de forma considerable después de tocar tierra en la prefectura de Ibaraki, al sur de la capital, la noche de martes. La tormenta se ubicaba cerca de Gifu, en el centro de Japón, la mañana del miércoles, mientras se dirigía hacia la bahía de Wakasa. Registraba vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora), informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Chan-hom azotó Japón días después de que el tifón Dolphin causó estragos en partes del sur del país. Después de degradarse a una tormenta, Dolphin cobró la vida de 10 personas en Filipinas y provocó inundaciones en China que obligaron a cientos de miles de habitantes a reubicarse.

En Tokio, los trenes de cercanías y vuelos operaban con normalidad, pero la agencia advirtió a los residentes del norte y el oeste del país sobre las altas probabilidades de fuertes lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del día.

Cinco personas sufrieron heridas menores —dos hombres en la prefectura de Iwate, en el norte del país, y tres mujeres en Ibaraki—, según funcionarios locales. Hasta la mañana del miércoles, más de 3.000 hogares estaban sin electricidad en Ibaraki y en la vecina prefectura de Tochigi, de acuerdo con TEPCO Power Grid.

La tormenta derribó árboles en varios puntos de Tokio, incluido uno en la exclusiva zona comercial de Omotesando, aunque ninguna persona resultó herida, según la televisora pública NHK.

El meteoro afectó a muchos vacacionistas durante la semana del feriado budista de “bon”, en el que se honra a los espíritus ancestrales.

Unos 60 vuelos fueron cancelados el martes en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. En la prefectura de Ibaraki, la popular playa de Oarai fue cerrada debido al paso de la tormenta.

Se trata de la primera tormenta o tifón en tocar tierra en Ibaraki desde que la agencia comenzó a llevar registros en 1951.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.