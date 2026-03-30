Un estudiante de 15 años ingresó el lunes con un rifle a una escuela pública en la provincia argentina de Santa Fe, donde asesinó a un compañero y dejó a otros ocho heridos, según informaron las autoridades.

Seis de los alumnos fueron trasladados a un hospital de San Cristóbal, lugar donde ocurrió el ataque, y se encuentran fuera de peligro tras haber sufrido lesiones leves, de acuerdo con el gobierno provincial en redes sociales. Los otros dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos llegó en estado crítico, aunque ahora está estable.

El episodio tuvo lugar al inicio de la jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad de San Cristóbal —a unos 600 kilómetros al norte de Buenos Aires—, mientras los estudiantes participaban del izamiento de la bandera. En ese momento, el agresor sacó el arma de su mochila y comenzó a disparar.

En medio de las corridas de los estudiantes, un empleado del establecimiento educativo se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma. Luego fue trasladado a una comisaría, donde permanece detenido. Por la reciente reforma del Código Penal —que bajó a 14 de años la edad de imputabilidad—, el adolescente podría ser condenado a una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

“Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”, relató una alumna que se identificó como Priscila en diálogo con radio Rivadavia de Buenos Aires.

La joven, compañera de curso del atacante, comentó que eran comunes las peleas, por lo que las autoridades habían dispuesto desde hace un año la presencia de agentes de policía en los accesos al establecimiento. No está claro si el agresor estuvo implicado en alguna de estas riñas.

El alcalde Andreychuk también alertó sobre el consumo de estupefacientes entre los jóvenes de ese poblado de 16.000 habitantes. “El problema de consumo de droga es muy grave en la ciudad. Es muy preocupante, cada vez se consume a más temprana edad”, advirtió.

Episodios de estas características no son comunes en el país sudamericano. La tenencia y portación de armas de fuego está restringida a mayores de 18 años, entre otros requisitos.

El único antecedente se remonta a 2004, cuando un adolescente mató a tres compañeros del primer año en una escuela secundaria de la localidad sureña de Carmen de Patagones con un arma 9 milímetros que pertenecía a su padre, un suboficial de la policía guardacostas. La justicia declaró inimputable al autor de la masacre, que entonces tenía 15 años.

En la actualidad se encuentra en una institución psiquiátrica.