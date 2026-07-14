Fluye la ayuda humanitaria desde EEUU a Venezuela tras los sismos

Después de que la casa de su abuela en Caracas sobreviviera por poco a los devastadores terremotos consecutivos del mes pasado, Alessandra Izaguirre estaba desesperada por ayudar a Venezuela.

“Ver a mi abuela y a toda esta gente afectada me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, declaró Izaguirre, de 18 años. Ha pasado las últimas dos semanas preparando comida para voluntarios en la sede de la organización Global Empowerment Mission en Doral, Florida.

Izaguirre es una de las miles de personas que han participado en un esfuerzo humanitario excepcionalmente grande basado en GEM, respaldado por donaciones de todo Estados Unidos y de otros lugares, y que sigue con fuerza casi tres semanas después de la catástrofe.

Cientos de voluntarios todavía se presentan cada día en los almacenes de GEM en Doral, donde cerca de la mitad de la población es de ascendencia venezolana. Clasifican los suministros donados —seleccionados para atender las necesidades más recientes— y los preparan para su transporte a Caracas en vuelos diarios.

El sistema de GEM, facilitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha dado a integrantes de la diáspora venezolana y a otras personas una vía para apoyar la crisis en curso, y un mecanismo confiable para enviar ayuda en medio de la preocupación generalizada por el robo y la corrupción por parte de funcionarios venezolanos.

“Lo que podamos hacer llegar al pueblo venezolano, eso es lo que cuenta”, indicó Izaguirre.

El esfuerzo también subraya el asombroso cambio de dinámica entre Estados Unidos y Venezuela desde que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Con personal militar nuevamente sobre el terreno, Estados Unidos ha asumido un papel de respuesta que habría sido inimaginable antes de enero, cuando el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos "gobernará" el país y tomó el control de sus exportaciones de petróleo.

“Esto es algo completamente distinto”, señaló el fundador y presidente de GEM, Michael Capponi, a quien se le negó la entrada a Venezuela cuando intentaba entregar ayuda durante el mandato de Maduro, quien durante mucho tiempo rechazó la asistencia humanitaria equiparándola con una intervención extranjera. “Aterrizamos un avión privado, lo descargan soldados estadounidenses, va en un camión que pagamos nosotros y a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano”.

GEM crea cadena de suministro

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 4.500 personas, con miles más aún desaparecidas. Destruyeron 190 edificios y dañaron más de 850, dejando a 17.000 personas desplazadas y devastando infraestructura crítica que provee electricidad, agua potable y saneamiento.

La sede de GEM se convirtió casi de inmediato en un punto de recolección de donaciones. Algunos donantes al principio se mostraron escépticos de que la ayuda pudiera llegar a quienes la necesitaban sin ser robada o mal utilizada por un gobierno notoriamente corrupto, comentó Capponi. Después de que GEM realizara su primera distribución exitosa de ayuda, el movimiento creció más de lo que él había visto en décadas de respuesta global.

Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportan suministros, mientras que equipos deportivos profesionales han donado fondos. Pero gran parte de la ayuda aún se reúne a partir de las contribuciones de miles de personas.

“Van a Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las traen en una bolsa de compras”, relató Capponi. “No suena a mucho, pero cuando son 2.000 personas... es una cantidad enorme de ayuda”.

Las filas para dejar ayuda en GEM en ocasiones han sido tan largas que la policía tuvo que ayudar a gestionar el tráfico. Los suministros llegan de toda Norteamérica: dos hermanos condujeron un U-Haul con mercancía desde Canadá. Otro grupo llegó desde México. Han entrado camiones desde Nevada, Texas y California.

Hasta 1.000 voluntarios en tres almacenes clasifican y empacan. Llenan palés con artículos esenciales como pañales y arman paquetes individuales de asistencia con suficiente sustento y artículos de higiene para dos personas por unos cinco días. También incluyen notas de aliento como “Te queremos Venezuela”.

GEM busca entregar al menos 100.000 paquetes de asistencia al mes durante los próximos tres a seis meses, al tiempo que atiende necesidades futuras, como vivienda a más largo plazo.

Los voluntarios han tomado vacaciones del trabajo para dedicar horas en los almacenes, reveló Billy Richardson, director de logística en Estados Unidos. Otros llegan después del trabajo. “Casi tenemos que echarlos al final del día”, comentó Richardson.

Mariela Vila se presentó porque recuerda cuánto le afectó cuando el huracán María azotó su Puerto Rico natal en 2017. “La comunidad latina en general se reunió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien”, dijo Vila, de 25 años y quien ha trabajado jornadas enteras en GEM desde que comenzó el esfuerzo. “Así que sentí la necesidad de ayudar a Venezuela”.

EEUU asume un papel complicado

Hasta ahora se han desplegado casi 454.000 kilogramos (un millón de libras) de suministros desde la sede de GEM hacia sus almacenes en Caracas. GEM colabora con organizaciones sin fines de lucro locales y con miembros confiables de la comunidad para organizar distribuciones en las zonas más golpeadas, a menudo dos veces al día.

Pero es el Departamento de Estado el que facilita los envíos con el gobierno venezolano, lo que hace posible que GEM opere en el país, incluso recibiendo ayuda del ejército estadounidense. El sábado, infantes de marina de Estados Unidos desembarcaron una lancha anfibia en una playa venezolana y descargaron paquetes de GEM que luego se entregaron a 2.000 personas formadas para recibir ayuda.

Las alianzas con GEM y otras organizaciones sin fines de lucro adicionales permiten a Estados Unidos aprovechar mecanismos existentes de logística y donaciones, dijo a The Associated Press un portavoz del Departamento de Estado, añadiendo que el esfuerzo con GEM se apoya en “la diáspora venezolanoestadounidense y socios privados que quieren donar”.

Varias otras organizaciones humanitarias con sede en Estados Unidos dijeron a The Associated Press que también han podido operar sin interferencia de funcionarios venezolanos. Algunas dependen de colaboraciones con organizaciones locales establecidas.

A pesar de la presencia de Estados Unidos, algunos todavía cuestionan si el gobierno de Trump está haciendo lo suficiente para ayudar a Venezuela, especialmente porque controla miles de millones de dólares en ingresos petroleros.

“Hay muchas preguntas de transparencia que siguen pendientes sobre el uso de ese fondo en un momento en el que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se use para la protección de los venezolanos”, manifestó Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela en la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America.

John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, dijo a reporteros la semana pasada que el gobierno interino ha sido “plenamente cumplidor en términos de nuestras solicitudes para avanzar esta respuesta humanitaria masiva” y que los ingresos de la producción petrolera venezolana, actualmente controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se están poniendo a disposición para las labores de socorro.

Consultado por más detalles, el portavoz del Departamento de Estado indicó que “el Departamento de Estado y el Tesoro están apoyando las operaciones presupuestarias del gobierno interino venezolano, mejorando la liquidez de Venezuela y el acceso a capital durante la recuperación”, y agregó que Estados Unidos ha aportado más de 386 millones de dólares a la respuesta al terremoto, independientemente de los ingresos petroleros.

La recuperación de Venezuela apenas comienza

En la ciudad costera de Maiquetía, Yoniel Reyes se sentó dentro de una tienda de campaña la semana pasada, examinando el contenido de un paquete de GEM que acababa de recibir empacado y sellado desde Doral. Había comidas instantáneas, botellas de agua, alimentos enlatados, polvo para hidratación y kits de higiene.

“Nunca imaginé que estaría recibiendo ayuda de Estados Unidos", dijo Reyes. "Los venezolanos estamos agradecidos, muy agradecidos”.

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La cobertura de la Associated Press de temas filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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El videoperiodista Juan Pablo Arraez contribuyó con esta nota desde Maiquetía, Venezuela.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.