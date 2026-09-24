Tasas hipotecarias de EEUU suben por 5ª semana seguida y superan el 7%

La tasa promedio a largo plazo de las hipotecas en Estados Unidos subió esta semana por encima del 7% por primera vez desde enero de 2025, el más reciente revés para los posibles compradores de vivienda tras cinco semanas consecutivas de aumentos.

La tasa promedio semanal de un préstamo hipotecario a 30 años con tasa fija subió a 7,03% desde 6,95% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,30%.

La tasa promedio se encuentra ahora en su nivel más alto desde el 16 de enero de 2025, cuando estaba en 7,04%.

“Más allá de las limitaciones financieras inmediatas, el umbral del 7% es una barrera psicológica ominosa”, observó Lisa Sturtevant, economista en jefe de Bright MLS.

"Cruzar esta marca podría generar un efecto paralizante en el mercado” que llevaría a una desaceleración considerable de las transacciones de compraventa de viviendas este otoño, añadió.

Las tasas hipotecarias más altas pueden sumar cientos de dólares al mes a los costos de los prestatarios, limitando su poder de compra. A medida que suben las tasas, eso también puede llevar a la gente a posponer la compra.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó brevemente a 5,98%, su nivel más bajo desde finales de 2022. El aumento de aproximadamente 1 punto porcentual en la tasa desde entonces se traduce, de manera aproximada, en un costo adicional de 276 dólares al mes para un prestatario que financie un préstamo hipotecario de 400.000 dólares a la tasa promedio actual.

Según los ingresos, el crédito y otros factores de un prestatario, este podría calificar para una tasa en una hipoteca a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El mercado de la vivienda ha estado estancado este año en gran medida debido a las elevadas tasas hipotecarias, que han ido subiendo en los meses transcurridos desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.

Las expectativas de una inflación más alta en medio del alza de los precios del petróleo han empujado el rendimiento del Tesoro a 10 años, que estaba en 3,97% a finales de febrero, antes de que comenzara la guerra. Se disparó a 5,17% en las operaciones del mediodía del jueves en el mercado de bonos. Eso lo ha llevado aproximadamente de vuelta a donde estaba en 2007.

El más reciente aumento del rendimiento del Tesoro a 10 años "aumenta la probabilidad de que sigan aumentando las tasas hipotecarias”, señaló Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com.

La decisión de la Reserva Federal de la semana pasada de aumentar su tasa de interés de referencia por primera vez en tres años, en un intento por contener el repunte de la inflación, también podría hacer subir las tasas hipotecarias.

Aunque el banco central no fija las tasas hipotecarias, sus decisiones sobre las tasas de interés son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos a 10 años. La Fed también indicó que podría producirse otro aumento de tasas más adelante este año.

Los operadores de Wall Street ahora ven una probabilidad de 50-50 de que la Fed pueda subir las tasas dos veces más antes de que termine el año, según datos del CME Group.

El mercado de la vivienda ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Las ventas de esas viviendas volvieron a desacelerarse el mes pasado.

Los datos más recientes sobre solicitudes de préstamos hipotecarios muestran que la tendencia al alza de las tasas ha dado a algunos posibles compradores motivos para hacer una pausa.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, cayeron 1,5% la semana pasada frente a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés). Esto marca la tercera caída semanal consecutiva.

Las solicitudes de préstamos para refinanciar hipotecas existentes también disminuyeron, al caer a su ritmo más lento desde febrero de 2025.

El movimiento más reciente en las tasas de las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, probablemente desalentará a algunos propietarios ansiosos por refinanciar. Esa tasa promedio subió esta semana a 6,42% desde 6,26% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,49%.

Las elevadas tasas hipotecarias están llevando a más posibles compradores a optar por hipotecas de tasa ajustable. Este tipo de préstamos, que por lo general ofrecen tasas de interés iniciales más bajas que las hipotecas tradicionales a 30 años con tasa fija, representaron casi el 10% de todas las solicitudes hipotecarias la semana pasada, indicó la MBA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.