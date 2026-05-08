Paraguay y Taiwán reafirman lazos tras intento de China de atraer a otro aliado de Taipéi

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, manifestó el viernes que su país valora profundamente sus vínculos con Taiwán, en una muestra de solidaridad con la democracia insular un día después de que Beijing pidiera al país sudamericano que rompiera relaciones diplomáticas con Taipéi.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de 12 en todo el mundo que reconoce a Taiwán. Beijing considera que la isla forma parte de su territorio y en los últimos años ha intensificado su campaña para atraer a los aliados diplomáticos de Taipéi, además de aumentar la presión militar alrededor del territorio.

En un acto de honores militares, Peña señaló que la ceremonia simbolizaba la determinación inquebrantable de ambas partes para seguir profundizando sus lazos y su asociación, según un intérprete. Añadió que, sobre la base de valores compartidos como la democracia, la libertad y los derechos humanos, seguirá apoyando a Taiwán y promoviendo la asociación estratégica bilateral.

“Paraguay valora enormemente la relación”, afirmó, citado por el intérprete, en el exterior de la oficina presidencial.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, agradeció a su homólogo y al gobierno de Paraguay por alzar la voz por Taiwán y respaldar firmemente su participación internacional.

“Creo que la amistad entre Taiwán y Paraguay se profundizará aún más y su cooperación será más estrecha gracias a la visita del presidente Peña”, manifestó Lai.

La reafirmación de los lazos se produjo después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, instó a las autoridades paraguayas el jueves a “ponerse del lado correcto de la historia lo antes posible” y a romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Además, indicó que el principio de “una sola China” es una norma básica en las relaciones internacionales y que 183 países han establecido relaciones diplomáticas con Beijing.

En la reunión bilateral celebrada el viernes en la oficina presidencial, Peña dijo que su país insta solemnemente a la comunidad internacional a reconocer que el pueblo de Taiwán debe tener derecho a tomar sus propias decisiones con base en los principios de democracia y equidad.

“Quiero subrayar que excluir a Taiwán del importante sistema de Naciones Unidas no solo es injusto, sino que también socava la legitimidad de Naciones Unidas como la organización más representativa de los países democráticos del mundo”, declaró.

Lai y Peña presidieron la firma de acuerdos bilaterales, incluyendo un memorando de entendimiento sobre inversión en un centro de cómputo de inteligencia artificial.

En una entrevista con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, Peña comentó que se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, al margen de un evento antes de su llegada a la isla el jueves para una visita de cuatro días.

Aunque Peña indicó que no hablaron directamente sobre si Honduras restablecerá sus lazos con Taiwán, le dijo a Asfura que su nación tenía una gran relación con Taipéi, según el reporte.

Honduras estableció relaciones diplomáticas con China en 2023 tras romper vínculos con Taiwán.

Asfura, que fue elegido presidente con el respaldo del estadounidense Donald Trump, ha ordenado una revisión de los acuerdos entre Tegucigalpa y Beijing. Esto ha alimentado las expectativas de un posible distanciamiento con China, en línea con una campaña de la Casa Blanca para reducir la influencia y el peso económico del gigante asiático en América Latina.

La semana pasada, Lai visitó Esuatini, el último socio diplomático que le queda a Taipéi en África, tras verse obligado a retrasar el viaje luego de que varias naciones del continente le retiraron la autorización para sobrevolar sus territorios, al parecer por presión china.

China no confirmó ni negó las acusaciones, pero manifestó su “gran aprecio” por el apego de esos países al llamado “principio de una sola China”, en referencia a las reivindicaciones de Beijing sobre Taiwán.

China y Taiwán se han gobernado por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

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Leung informó desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.