EAU reporta ataque con drones y misiles mientras alto al fuego entre EEUU e Irán se tambalea

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció que las defensas aéreas del país están “actuando activamente” ante un ataque con misiles y drones el viernes , mientras el alto el fuego en la guerra con Irán volvía a tambalearse.

El ministerio aconsejó a los residentes no acercarse, fotografiar ni tocar “ningún escombro o fragmento que haya caído como resultado de intercepciones aéreas”.

Horas antes, el ejército de Estados Unidos afirmó que había interceptado ataques de Irán contra tres buques de la Marina en el estrecho de Ormuz el jueves por la noche y que atacó "instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.

El Comando Central de Estados Unidos informó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron con ataques en defensa propia.

El ejército de Estados Unidos aseveró que ningún buque fue alcanzado. Añadió que no busca una escalada, pero que “sigue posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a los periodistas en Washington que el alto el fuego se mantenía a pesar de los enfrentamientos.

El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones presenciales entre los dos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron concretar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.