México adelanta el fin del ciclo escolar para junio por ola de calor y el Mundial de fútbol

El gobierno mexicano anunció el jueves que adelantará para el 5 de junio el cierre del ciclo escolar ante la ola de calor que azota al país y por la Copa Mundial de fútbol.

La decisión de anticipar más de un mes el fin del ciclo escolar fue anunciada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien informó en un video que se difundió en su cuenta de X que la modificación obedece principalmente a la “extraordinaria ola de calor” que se vive en el país, que aseguró que se extenderá por dos meses.

Otro motivo es la realización del torneo mundialista que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Delgado afirmó que se garantizará el cumplimiento del plan de estudios, así como el aprovechamiento escolar.

El fin del período escolar estaba previsto originalmente para el 15 de julio. Las clases se reanudarán el 31 de agosto cuando arrancará el ciclo 2026-2027.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua indicaron el jueves en un comunicado que la onda de calor prevalecerá en 24 de los 32 estados y que las temperaturas podrían superar los 35 grados Celsius en la mayor parte del país.

La Copa Mundial se jugará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Las sedes mexicanas de la justa deportiva serán la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural, así como Guadalajara y Monterrey.

Las autoridades de la capital mexicana declararon como feriado el día de la inauguración del torneo el 11 de junio.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa