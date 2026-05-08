Norcorea desplegará nueva artillería capaz de alcanzar a Seúl y pondrá en servicio su 1er destructor

El gobierno de Corea del Norte anunció el viernes que este año desplegará nuevos sistemas de artillería de largo alcance capaces de alcanzar la región de la capital surcoreana, además de que en las próximas semanas pondrá en servicio su primer destructor naval.

El anuncio se produce días después de que Corea del Sur señaló que los más recientes ajustes en la Constitución de Corea del Norte eliminaron cualquier referencia de una unificación de las dos Coreas, en consonancia con las promesas de su mandatario, Kim Jong Un, de poner fin a los vínculos con el Sur y establecer un sistema de dos Estados en la península coreana.

Kim visitó el miércoles una fábrica de municiones para inspeccionar la producción de obuses autopropulsados de 155 mm que se desplegarán este año en una unidad de artillería en la zona fronteriza con Corea del Sur, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), un medio oficial.

De acuerdo con la ACNC, Kim dijo que el alcance de estos cañones supera los 60 kilómetros (37 millas). Añadió que “la extensión rápida de la esfera del golpe de fuego y el mejoramiento vertiginoso de la capacidad de destrucción al blanco ofrecerán un gran cambio y ventaja para la operación terrestre de nuestro ejército”, según la ACNC.

Kim señaló que también se tiene previsto desplegar diversos sistemas de misiles operativos y tácticos a lo largo de la frontera, así como potentes sistemas de lanzacohetes.

Los sistemas de artillería norcoreanos atraen menos atención externa que sus misiles balísticos, cuyos lanzamientos están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero el país ya cuenta actualmente con muchos cañones de artillería desplegados cerca de la frontera con Corea del Sur, lo que supone una grave amenaza para Seúl, la capital surcoreana, que tiene 10 millones de habitantes y se ubica a unos 40 a 50 kilómetros (25 a 30 millas) de la frontera.

De acuerdo con la ACNC, Kim visitó el jueves la costa occidental del país y abordó el destructor Choe Hyon para revisar su maniobrabilidad. Desde cubierta, ordenó a las autoridades entregar el buque a la Armada a mediados de junio, según lo programado, luego de valorar que todas las pruebas para la puesta en servicio operativa del destructor avanzaron sin contratiempos, añadió la agencia.

En las fotos de la agencia también aparece la hija adolescente de Kim a bordo de la embarcación, su más reciente acto público acompañando a su padre. En una delas imágenes se le mostraba de pie detrás de su padre mientras él hablaba con miembros de la Armada, y en otra se les ve comiendo con la tripulación. El servicio de inteligencia de Corea del Sur dijo el mes pasado que ella podría ser considerada la sucesora de Kim.

El destructor, que fue presentado con un gran despliegue el año pasado, es el buque de guerra más grande y avanzado de Corea del Norte. Poco después presentó un segundo destructor de la misma clase, el cual resultó dañado durante una ceremonia de botadura. Kim ha ordenado la construcción de otros dos destructores.

Las más recientes inspecciones militares de Kim se produjeron después de que Corea del Sur informó el miércoles que la nueva Constitución norcoreana eliminó sus compromisos previos con la unificación pacífica de las dos Coreas y redefinió su territorio únicamente como la mitad norte de la península coreana.

Los cambios reflejan la postura cada vez más dura de Kim hacia Corea del Sur, a la cual ha declarado como enemigo permanente y el más hostil de su país, en medio de un estancamiento en las labores diplomáticas y un aumento en las tensiones debido a las ambiciones nucleares norcoreanas.

Kim ordenó en enero de 2024 reescribir la Constitución para eliminar el concepto de un Estado compartido con Corea del Sur, un paso que se distancia del anhelo de sus predecesores de unificar por la paz a las dos Coreas en los términos del Norte.

Los agravios de Kim hacia el Sur han sido un gran revés para el gobierno liberal de Seúl, que desea retomar el acercamiento y ha tomado medidas preventivas para aliviar las tensiones, incluido el fin de las transmisiones de mensajes de propaganda a lo largo de la frontera.

Corea del Norte ha evitado el diálogo con Seúl y Washington y se ha enfocado en ampliar su arsenal nuclear y de misiles desde que se vino abajo el diálogo diplomático entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en 2019.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.