ONU destaca negativa de potencias nucleares a ratificar prohibición de ensayos en momento divisivo

Naciones Unidas advirtió el lunes que cualquier ensayo atómico podría desencadenar una nueva carrera armamentista, después de que Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias nucleares se han negado a ratificar un tratado que prohíbe este tipo de pruebas.

La alta representante para Asuntos de Desarme de Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu, señaló ante la Asamblea General del organismo que el objetivo de la reunión era conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares en un momento de “profunda tensión geopolítica, creciente división y disminución de la confianza”, así como de preocupación ante la posible reanudación de las pruebas.

Estados Unidos y Rusia, los dos países con los arsenales nucleares más grandes del mundo, amenazaron a finales del año pasado con reanudar sus pruebas atómicas, lo que activó las alarmas a nivel mundial. El presidente estadounidense Donald Trump acusó a Rusia y China de realizar ensayos, algo que ambos países niegan.

“Incluso contemplar esa opción es peligroso”, advirtió Nakamitsu. “Cualquier reanudación socavaría décadas de contención, profundizaría la desconfianza y correría el riesgo de desencadenar pruebas recíprocas y una carrera armamentista. Esto nunca debe hacerse realidad”.

Cuando se implementó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) en 1996, el umbral para su entrada en vigor era muy alto. Debía ser ratificado por 44 países específicos, nueve de los cuales aún no lo han hecho.

Estados Unidos, China, Irán, Egipto e Israel han firmado el tratado, pero no lo han ratificado. India, Pakistán y Corea del Norte no han firmado ni ratificado el documento. Rusia lo firmó y ratificó, pero revocó su ratificación en 2023.

Robert Floyd, director de la organización responsable de supervisar el TPCEN señaló ante la Asamblea General que con la ratificación de Tonga el mes pasado, el número de partes en el tratado se elevó a 179.

Desde 1945, el planeta ha visto más de 2.000 explosiones de pruebas nucleares, pero menos de 12 en las últimas tres décadas, explicó. Sin embargo, advirtió que “la escena internacional es tensa, llena de desconfianza”, incluso en lo relativo a los ensayos nucleares.

Si se reanudan los ensayos nucleares, el resultado serían nuevos arsenales nucleares con tecnología avanzada, un riesgo aumentado de errores de cálculo nuclear y “devastación por la ‘mala suerte’ nuclear”, indicó Floyd

Explicó que el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se estableció para conmemorar el cierre del 29 de agosto de 1991 de la antigua instalación soviética de pruebas nucleares de Semipalatinsk, hoy en Kazajistán, donde se realizaron 456 ensayos.

También pone el foco en las víctimas de la era atómica.

Tina Cordova describió ante la Asamblea General cómo cinco generaciones de su familia quedaron expuestas a la radiación que comenzó con la prueba de la primera bomba atómica, el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, y cómo cada generación posterior ha enfermado de cáncer.

“Nunca nos advirtieron, ni antes ni después, del peligro, así que vivimos de la tierra como siempre lo hicimos”, relató Cordova, quien hace 21 años cofundó una organización llamada Tularosa Basin Downwinders Consortium para generar conciencia sobre los efectos negativos en la salud a causa de la radiación que han sufrido los habitantes de Nuevo México.

Destacó que no eran los únicos.

Se llevaron a cabo ensayos nucleares en todo el mundo, sostuvo, y las personas que vivían en Guam, Tahití, Kazajistán y zonas aborígenes de Australia, así como en Idaho, Utah, Arizona, Nevada, Colorado y Montana, también estuvieron expuestas, incluidos los trabajadores del uranio y sus familias.

“Somos las personas que nos convertimos en el daño colateral del desarrollo y las pruebas de dispositivos nucleares y que nos dejaron lidiar con las consecuencias por nuestra cuenta”, expresó Cordova. “Por eso luchamos por reconocimiento y ayuda”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.