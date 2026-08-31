Al menos 10 heridos, entre ellos 3 menores, al estallar un coche-bomba frente a comisaría en México

Un coche-bomba estalló junto a la comisaría de la policía municipal de una ciudad de Zacatecas, en el centro norte de México, dejando al menos diez personas heridas —-entre ellas tres menores y dos policías—, 36 inmuebles dañados y a las fuerzas de seguridad en alerta máxima, informaron el lunes autoridades de ese estado.

La explosión ocurrió el domingo a primera hora de la noche en una calle central y transitada de Ojocaliente, una ciudad de unos 20.000 habitantes situada a unos 600 kilómetros al noroeste de Ciudad de México y que celebraba su feria.

Según dijo el gobernador, David Monreal, fue el suceso más grave de los tres incidentes con explosivos ocurridos el fin de semana, una forma de actuar del crimen organizado cada vez más presente en este estado.

En la zona quedaron chasis de vehículos calcinados, portones retorcidos, escombros y viviendas con vidrios rotos. Los vídeos subidos a redes sociales durante la noche mostraban llamas que ascendían por encima de algunas casas porque la explosión prendió una palmera.

Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, explicó que un civil estacionó el vehículo cargado con explosivos cerca de la comisaría y al salir del coche lo dejó prendido. En minutos una mujer policía se disponía a salir para hacer una revisión y fue cuando “se activó el mecanismo explosivo… que se encontraba al interior del vehículo”.

Agregó que una persona permanecía el lunes en estado grave mientras el resto se encontraban fuera de peligro.

Creciente uso de explosivos

Zacatecas es un estado de gran actividad del crimen organizado desde hace años aunque suele mantenerse fuera de los grandes titulares. Diversos cárteles operan en esta región donde ha aumentado el uso de artefactos explosivos contra las fuerzas de seguridad, una práctica que anteriormente se había dado principalmente en estados como Michoacán, al occidente del país.

“Es un asedio constante”, reconoció el lunes el general Arturo Medina, que lidera la Secretaría de Seguridad de Zacatecas. Solo este año hubo 10 agresiones de este tipo, frente a las seis de 2025 y una de 2024, cuando estalló un artefacto colocado en un tanque de gas en plena feria de la capital del estado sin lamentar muertos, aunque sí una docena de heridos.

Las autoridades mexicanas siempre han rehuido hablar de coches-bomba por la connotación de ataques terroristas que tienen ese tipo de acciones. No obstante, vehículos cargados con bombas artesanales han sido utilizados en otras ocasiones, una de las últimas en un ataque con cinco muertos ocurrido en diciembre en Michoacán.

El gobernador dijo que una de las agresiones del fin de semana fue una “moto-bomba” que los delincuentes dejaron abandonada y luego llamaron a la policía con la intención de tenderle una trampa.

El cártel de Jalisco, presunto responsable

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, indicó previamente a Radio Fórmula que el ataque está presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, porque el coche con explosivos tenía reporte de robo en el vecino estado de Jalisco y en Ojocaliente hay una fuerte presencia de ese grupo.

Además, vinculó el ataque al ocurrido el sábado en la frontera con el estado de Aguascalientes —el de la moto con explosivos mencionada por el gobernador— que acabó con la detención de un joven de 18 años que dijo ser sicario del Cártel de Jalisco.

El ayuntamiento de Ojocaliente suspendió el lunes el inicio del curso escolar y de todas las actividades administrativas “manteniendo activas únicamente las áreas operativas y de emergencia”, dijo el alcalde, Juan Manuel Zambrano, en un mensaje en Facebook. or la mañana, había pocas personas en las calles y The Associated Press no vio la presencia del Ejército ni de la Guardia Nacional.

“Lo que fue de pánico es que se oía que se quebraban y se quebraban vidrios”, dijo Margarita Hernández, una vecina afectada que por la mañana todavía seguía sin luz debido a los daños que ocasionó la explosión. Según explicó, es la segunda ocasión en la que pasa algo así. “La otra vez tiraron una granada”.

El gabinete de Seguridad federal dijo estar investigando el ataque pero no ofreció mayores detalles.

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La periodista de AP María Verza contribuyó con esta nota desde Ciudad de México.