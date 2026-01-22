Militares bajo investigación por muerte de universitario en Sinaloa

Militares mexicanos están bajo investigación por su presunta vinculación con la muerte de un joven ocurrida la semana pasada en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, una región marcada desde hace más de un año por una ola de violencia derivada de la disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, informó el jueves que se llevan a cabo indagatorias sobre el fallecimiento del universitario Fernando Alan Arce, de 23 años, quien murió el 13 de enero en Culiacán, capital del estado, durante un enfrentamiento entre militares y presuntos criminales.

Al referirse al caso durante la conferencia presidencial matutina, Trevilla Trejo explicó que elementos militares perseguían a supuestos delincuentes que abrieron fuego contra ellos, y que en medio del intercambio de disparos murió el joven, quien se desplazaba en un vehículo.

El secretario de la Defensa no detalló cuántos militares estarían involucrados ni a qué corporación pertenecen.

Según informaron los padres de Arce, el joven iba en un vehículo junto con una mujer y fueron tiroteados por los uniformados al confundirlos con delincuentes. La mujer quedó gravemente herida.

“Solo por ser del mismo color del carro al que sí atacarían, abrieron fuego contra él”, declaró esta semana a la televisora local Milenio Denisse Arce, madre del joven, al exigir que se aclare el caso y se castigue a los responsables.

Al lamentar el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el jueves que “no queremos que estos casos se repitan” y sostuvo que tiene que haber sanción para los responsables. El caso es investigado por la Fiscalía General de la República y la justicia militar.

Otro hecho similar ocurrió en mayo del año pasado en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa, donde las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, fallecieron en un tiroteo en el que presuntamente participaron elementos del Ejército. Por el caso fueron detenidos seis militares.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció el mes pasado las violaciones graves a los derechos humanos en el caso de las dos niñas y pidió medidas reparatorias y una disculpa de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde septiembre del 2024 se desató una sangrienta lucha entre el bando de “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el que conforman los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada que fue apresado en julio del 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa a “El Mayo” y lo secuestró para llevarlo a Texas.

El gobierno federal ha enviado en los últimos meses más de 2.500 elementos de las fuerzas militares a Sinaloa para hacer frente a los grupos criminales que operan en esa región y que han resultado insuficientes para contener la violencia.