Detienen a un hombre de 26 años por la muerte de una británica hallada en una maleta en Atenas

Se conocieron nuevos detalles sobre el hombre detenido por el presunto asesinato de una mujer escocesa cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Atenas. Se trata de Sharif Ahmadzai, un cooperante cristiano y campeón de boxeo que huyó de Afganistán tras quedar huérfano durante su adolescencia.

Según las autoridades, Ahmadzai, de 26 años, confesó haber ocultado el cuerpo de Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, dentro de una maleta antes de abandonarlo en un edificio deshabitado, donde fue encontrado por un hombre en situación de calle el 18 de julio, varios días después de que se denunciara la desaparición de la mujer.

Ahmadzai, de nacionalidad afgana y cuya familia, según distintos informes, fue asesinada por los talibanes, fue acusado de homicidio intencional, un cargo que niega. Las autoridades también sostienen que utilizó el teléfono celular de Ross para enviar mensajes a sus familiares y amigos durante varios días después de su muerte.

Está previsto que comparezca ante un juez de instrucción a finales de esta semana para ser acusado formalmente.

De acuerdo con la información disponible, Ahmadzai ganó en marzo el título griego de boxeo de peso superligero y también impartía clases de ese deporte. Su esposa, Alaina Hall, una ciudadana estadounidense y cristiana practicante, habría alertado a la policía después de que Ross fuera identificada como la víctima.

Según los informes, Hall notó que su esposo había desaparecido de su casa la noche del 15 de julio y rastreó su ubicación hasta el departamento de Ross. También habría entregado a la policía un iPhone nuevo y una suma de dinero que, presuntamente, él le había dado.

Los investigadores creen que Ahmadzai llegó a Grecia como refugiado hace unos diez años, procedente de la isla de Lesbos, tras pasar por Pakistán, Irán y Turquía. Había quedado huérfano durante su adolescencia y, posteriormente, se convirtió al cristianismo.

open image in gallery Elisabeth-Jane Ross fue encontrada dentro de una maleta en Atenas el mes pasado ( Cedida )

En 2023, después de conocerse en la isla de Lesbos, Ahmadzai y Hall se casaron. Juntos fundaron la organización no gubernamental Love Every Nation Athens, dedicada a brindar apoyo a personas refugiadas. Según las investigaciones, fue a través de esa organización que conocieron a Ross, quien también realizaba trabajo voluntario cristiano.

En el sitio web de la organización se indica que el padre de Ahmadzai, un comandante militar en Kabul, fue asesinado a tiros cuando él era niño. Años más tarde, su madre y sus hermanos murieron en un atentado suicida en la capital afgana.

En declaraciones al Daily Mail, Leanne, tía de Hall, aseguró que los padres de su sobrina “nunca” quisieron que se casara con Ahmadzai. La pareja tiene un hijo.

Una fuente de la policía griega declaró a The Times: “El testimonio de la esposa fue clave. Sin su ayuda y sin las imágenes de las cámaras de seguridad, no habríamos podido encontrar a este hombre”.

Ross, originaria de Edimburgo y conocida por familiares y amigos como Lisa, viajó a Grecia a finales de junio. Primero se alojó con unos amigos en la zona de El Pireo, en Atenas, antes de marcharse poco después del 10 de julio para, al parecer, reunirse con unos amigos estadounidenses.

open image in gallery Alaina Hall (izquierda) habría alertado a la policía tras sospechar del comportamiento de su esposo ( Facebook )

Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en el barrio de Kypseli, en Atenas, a unos 20 minutos del departamento donde, según las investigaciones, se alojaba y que estaba vinculado a la organización benéfica. La última llamada realizada desde su teléfono celular fue la noche del 15 de julio, tres días antes de que se hallara su cuerpo.

Según documentos judiciales consultados por The Times y el Daily Mail, Ahmadzai está acusado de utilizar el teléfono de Ross para enviar mensajes de texto a sus familiares y amigos después de su muerte, además de retirar miles de euros de su cuenta bancaria.

En un comunicado emitido el domingo, la policía informó: “Se identificó y detuvo a un ciudadano extranjero de 26 años en relación con este caso por una infracción a la ley de armas. La investigación contó con la cooperación de las autoridades policiales de Estados Unidos, el Reino Unido y Escocia”.

La tía de Ross, Anne Bangham, le rindió homenaje en redes sociales y la recordó como una joven “hermosa” y “cariñosa”.

“Es horrible. No podemos creerlo. Era una joven hermosa, cariñosa y amable”, escribió.

“Ojalá pudiera atrapar a quien hizo esto. Hacía poco que había llegado allí para trabajar. Me llevará mucho tiempo asimilarlo”.

The Independent se puso en contacto con la policía para solicitar más información.

Traducción de Leticia Zampedri