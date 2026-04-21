Dos estadounidenses de la CIA mueren en accidente tras redada antidrogas en México

Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un accidente vehicular mientras regresaban de la destrucción de un laboratorio clandestino de drogas en una zona montañosa de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas con conocimiento del caso.

En el mismo accidente también fallecieron dos investigadores mexicanos. Las autoridades en México señalaron que el percance ocurrió durante el regreso de una operación destinada a desmantelar laboratorios de drogas vinculados a grupos criminales.

Un funcionario estadounidense y dos fuentes con conocimiento del incidente confirmaron el martes la participación de la CIA, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la agencia fue revelada inicialmente por The Washington Post.

La confirmación de la implicación de la CIA llega después de varios días de versiones contradictorias entre autoridades de México y Estados Unidos sobre el grado de participación de funcionarios estadounidenses en una operación contra un narcolaboratorio en el estado de Chihuahua, en el norte de México.

open image in gallery En el mismo accidente también fallecieron dos investigadores mexicanos ( Fiscalía General del Estado de Chihuahua/Reuters )

La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles.

La Embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”.

Hasta el martes, el organismo no había hecho ningún comentario sobre los reportes de que los funcionarios eran de la CIA. La agencia también se negó a comentar sobre las identidades de los estadounidenses fallecidos en el choque.

Autoridades locales mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero después se retractaron de esos comentarios.

Sheinbaum dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.

El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.

Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.

La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas. El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya.