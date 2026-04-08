Rescatan con vida a minero tras 14 días atrapado en mina de México

Francisco Zapata Nájera, un minero que pasó casi 14 días atrapado tras el derrumbe de una mina de oro en Sinaloa, México, fue rescatado con vida el miércoles, mientras las autoridades continúan la búsqueda de otro compañero.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el hallazgo sin vida de un tercer minero que también permanecía bajo los escombros.

Zapata Nájera fue localizado por buzos el martes, pero su extracción de la mina se prolongó por 21 horas, culminando el miércoles, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad.

Tras una primera valoración médica en el interior, fue estabilizado en la superficie y trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea mexicana a un hospital en Mazatlán, al sur de Sinaloa.

open image in gallery Horas antes del rescate del segundo superviviente, la presidenta mexicana ya había alertado de las complejidades del rescate ( REUTERS/Raquel Cunha )

El 25 de marzo Zapata Nájera y otros tres mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de El Rosario, tras el colapso de una estructura que provocó una rotura en una presa cercana e inundó las galerías.

En el momento del accidente estaban trabajando 25 mineros de los cuales 21 lograron salir por sus propios medios. Cinco días después las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los cuatro atrapados a unos 300 metros de profundidad y el martes se localizó al segundo sobreviviente.

Horas antes del rescate del segundo superviviente, la presidenta mexicana ya había alertado de las complejidades del rescate. En agosto del 2022 diez mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila, en un caso desató una fuerte polémica tras dejar al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.

La mayor tragedia minera del país tuvo lugar hace dos décadas, en febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.