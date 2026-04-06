México está desembolsando aproximadamente 280 millones de dólares semanales para subsidiar el precio de la gasolina, una medida crucial para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los costos energéticos globales, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, la mandataria denunció que esta subvención no beneficia a todos los consumidores. Algunos gasolineros venden el combustible a un precio superior al pactado con el gobierno, frustrando el objetivo de la ayuda estatal.

La escalada de precios globales de la energía se atribuye a los ataques de Irán contra la infraestructura energética en Oriente Medio y su control férreo del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

México, como país productor de crudo, se beneficia parcialmente de estos incrementos, con unos 180 millones de dólares extras a la semana por las ventas de petróleo. Sin embargo, el gobierno, al igual que otros, busca contener estas alzas en los combustibles para controlar la inflación.

open image in gallery México, como país productor de crudo, se beneficia parcialmente de estos incrementos, con unos 180 millones de dólares extras a la semana por las ventas de petróleo ( AP Foto/Nam Y. Huh )

El gobierno de Sheinbaum comenzó a disminuir a mediados de marzo un impuesto federal a los combustibles y este subsidio, que ya se utilizó cuando comenzó la guerra en Ucrania, no ha dejado de crecer en las últimas semanas.

El problema, explicó Sheinbaum, es que aunque se llegó a un acuerdo con los gasolineros para que el precio del litro de gasolina se mantuviera en 24 pesos (1,53 dólares) en lugar de unos 33 pesos (1,85 dólares), que es lo que marcaría el mercado, algunas estaciones de servicio no están cumpliendo.

La presidenta reconoció que ese acuerdo es voluntario pero, aún así, no descartó que se impongan sanciones.

No obstante, por el momento se manifestó a favor de desalentar a los clientes que compran en esos lugares y sugirió colocar carteles que digan "aquí está muy alto el precio de la gasolina”.