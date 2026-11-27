Los mercados brasileños repuntaron el viernes después de que el presidente Luíz Inácio Lula da Silva confirmara su elección de un banquero veterano para encabezar el Ministerio de Hacienda en 2027, una decisión vista como una señal de su compromiso con la disciplina fiscal.

La moneda de Brasil, el real, y su mercado bursátil se desplomaron tras la sorpresiva victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales del mes pasado. Los inversionistas contaban con un triunfo de Bolsonaro, quien se había comprometido a recortar el gasto.

Pero el anuncio, realizado a última hora del jueves, de que el presidente de Bradesco, Luíz Carlos Trabuco, había aceptado la invitación de Lula para supervisar las finanzas del país durante su próximo cuarto mandato, que comienza el 5 de enero, provocó un fuerte rebote.

El real se fortaleció pasando de 5,88 por dólar el miércoles a 5,53 el viernes por la mañana, mientras que las acciones se dispararon entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

La moneda ya había empezado a fortalecerse después de que la cámara baja de Brasil aprobara, a principios de esta semana, un plan del gobierno para controlar el gasto e incrementar los ingresos. Aunque muchos inversionistas consideraron el plan demasiado tímido, lo vieron como un paso en la dirección correcta.

El paquete ha recibido críticas de algunos simpatizantes de Lula, quienes acusan a su gobierno de ceder ante la presión del mercado. Consideran que las medidas amenazan el gasto en salud, educación y asistencia social, así como sus promesas de campaña.

Lula pareció defender el plan el viernes al agradecer a estudiantes en la ciudad de Niteroi, al otro lado de la bahía frente a Rio de Janeiro, por salir espontáneamente a las calles después de que Bolsonaro superara al mandatario en la primera vuelta de la elección. En gran medida, se atribuye a los estudiantes el haber iniciado una movilización masiva que llamó a la gente a votar por Lula y que contribuyó a asegurar su victoria en la segunda vuelta.

“Necesitamos crecer, y para crecer, no podemos desperdiciar dinero. Tendremos que gastar el dinero sabiamente”, manifestó Lula desde un escenario.

Un estudiante sostenía un cartel que decía: “Con Lula, contra el ajuste fiscal”.

Antes de la segunda vuelta, Lula presentó costosas iniciativas, entre ellas, un aumento del 15% en los pagos de su emblemático programa de asistencia social, Bolsa Família. Solo esa medida costará 5.800 millones de reales (1.000 millones de dólares) este año y alrededor de 22.000 millones de reales (3.700 millones de dólares) el año próximo, según cifras del gobierno brasileño.

Otras medidas introducidas por el gobierno de Lula incluyen crédito subsidiado y programas de alivio de deudas para pequeñas empresas y personas de bajos ingresos, así como recortes temporales de impuestos federales a los combustibles. El gobierno también ha propuesto transporte público gratuito los fines de semana, mientras que el Congreso aprobó una legislación que acorta la semana laboral sin recortar el salario.

La semana pasada, estudiantes y activistas de izquierda protestaron contra el paquete fiscal en la avenida Brigadeiro Faria Lima de São Paulo, donde se concentran muchos bancos y casas de bolsa, y en la histórica Plaza de la Candelária de Rio de Janeiro.

Monica de Bolle, investigadora de alto nivel del Peterson Institute for International Economics, señaló que tanto la izquierda más dura como los actores del mercado probablemente habían olvidado que Lula —quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 antes de volver a asumir el cargo en 2023— se ha mostrado constantemente como lo que ella denomina un pragmático.

“Lula no ha cambiado. No es muy ideológico cuando se trata de conducir la economía”, afirmó de Bolle. “El repunte es, en realidad, una corrección de las opiniones y expectativas del mercado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.