Lula busca cambios y Bolsonaro más apoyo antes de segunda vuelta

El senador Flavio Bolsonaro logró un resultado sorprendentemente sólido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, lo que le da impulso en las semanas previas a una segunda vuelta el 25 de octubre contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, se ha alineado con la administración del presidente estadounidense Donald Trump en un momento en que aliados de Trump están llegando al poder en América Latina, mientras Lula se ha pronunciado contra la injerencia de Estados Unidos y ha construido una relación más sólida con Beijing.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45% del presidente populista de izquierda en una contienda reñida el domingo. Como ninguno de los candidatos consiguió una mayoría absoluta, volverán a enfrentarse dentro de tres semanas. El ganador de la primera vuelta en Brasil nunca ha perdido una elección, aunque nunca antes el segundo ha llegado tan cerca en los resultados.

Esto es lo que hay que saber sobre la próxima segunda vuelta y lo que significa para Brasil.

Candidatos preparan estrategias para una contienda reñida

Los analistas señalan que Lula, de 80 años, afrontará una batalla cuesta arriba para ganar un cuarto mandato no consecutivo.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, declaró a periodistas en Sao Paulo que el mandatario se reunirá con los jefes de campaña en Brasilia con el objetivo de afinar maneras de transmitir su mensaje, evaluar las cifras de participación por región y reasignar recursos a estados en disputa de cara a la segunda vuelta.

También serán clave los debates televisados, que ambos candidatos desdeñaron en la primera vuelta, agregó.

“Ahora es mano a mano. Les mostraremos a los brasileños que Flávio Bolsonaro es peligroso y que no gobernará este país de una manera en la que vean mejorar sus vidas”, declaró Silva. “Intentaremos hablar con todas las fuerzas democráticas de este país”.

Del lado de la oposición, Bolsonaro está realizando acercamientos con figuras políticas, líderes partidarios y aliados regionales para consolidar apoyos. Su equipo se concentra en capitalizar su ya impresionante respaldo en el Congreso: su Partido Liberal ganó más de un tercio del Senado el domingo, algo inusual en el fragmentado sistema político de Brasil.

Tres de los otros 10 candidatos presidenciales de la primera vuelta han dicho que no respaldarán a ninguno de los dos candidatos.

Lula enfrenta deseos de cambio

Según Creomar de Souza, analista de la Agencia Dharma sobre Riesgos y Estrategias Políticas, una consultora política con sede en Brasilia, Lula combate una tendencia de frustración con los gobernantes en funciones y un giro hacia la derecha en Brasil y en el mundo.

“El espíritu de la época está empujando a Brasil hacia otro lugar. Desde 2016, Brasil está bajo ese espíritu de derecha. Esta vez se inclinó por Flávio, pero podría haber sido cualquier otro de la derecha”, indicó De Souza.

“Será difícil que Lula gane. Está remando desde atrás cuando pensaba que a estas alturas estarían ganando por un pequeño margen. ¿Puede lograrlo? Sí. ¿Es probable? Será muy difícil”.

Tom Ferreira, de 35 años, administrador de empresas que votó por Lula en elecciones anteriores, es un ejemplo de un exvotante de Lula que se pasó a Bolsonaro. Esta vez votó por Bolsonaro, aunque prefería las propuestas de algunos de los otros candidatos como Romeu Zema y Ronaldo Caiado. No cree que Bolsonaro tenga propuestas sólidas.

“Es más una cuestión de cambio”, comentó. “Hoy, la gente vota de una manera que es como ‘estoy con Bolsonaro’ o ‘estoy con Lula’. ... Nadie vota porque investigó al candidato o vio lo que han hecho”.

El escándalo de corrupción del clausurado Banco Master, que dejó al descubierto que Bolsonaro había aceptado millones de dólares del banquero desacreditado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre, no fue un factor decisivo para Ferreira porque cree que la mayoría de los políticos son corruptos.

“Hablan de Bolsonaro, pero en realidad todos están involucrados”, expresó.

Algunos votantes también dan algo de esperanza a Lula.

Brenda Alves de Carvalho, asistente financiera de 27 años, votó por otro candidato presidencial, Augusto Cury, en la primera vuelta, pero dice que apoyará a Lula en la segunda. Eso no significa que le entusiasme. Opinó que el tercer mandato de Lula no fue bueno, pero es “más cercano a lo que queremos”.

“No quería votar al principio. Ahora sé que tendré que votar por un lado, porque no quiero votar en blanco”.

_________________________________

Savarese reportó desde Sao Paulo.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.