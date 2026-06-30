La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo murieron en los terremotos de Venezuela

Un futbolista argentino perdió a su esposa y a sus dos hijos en el devastador doble terremoto que azotó Venezuela y destruyó la casa de su familia.

Lucas Trejo, de 38 años y jugador del Club Sport Marítimo La Guaira, de la segunda división venezolana, pasó varios días buscando con sus propias manos entre los escombros a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa, según informó CNN en Español.

El club confirmó el domingo la muerte de sus familiares y expresó que "lamenta esta irreparable pérdida".

open image in gallery Lucas Trejo junto a su esposa y sus dos hijos ( Instagram/@lucastrejo_lt )

"Estaba jugando un partido lejos de mi casa. Corrí de regreso para ver si mi familia estaba bien", declaró Trejo a Noticias Telemundo antes de que se confirmara la muerte de sus seres queridos. "El edificio quedó destruido".

Trejo contó que buscó a su esposa entre los escombros con sus propias manos debido a la falta de maquinaria, mientras sus compañeros hacían llamados públicos para conseguir equipos que ayudaran en las labores de rescate.

El futbolista se encontraba en la concentración de su equipo en Caracas cuando ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Apenas sintió los sismos, regresó de inmediato para buscar a su familia.

"No sé nada de mi familia; por favor, recen por ellos", escribió Trejo en redes sociales. "Quiero creer que no estaban ahí".

Su cuñado, Ricardo Ardiles, contó que al principio Trejo mantenía la esperanza de que su familia no hubiera quedado atrapada bajo los escombros. Después de que circularan versiones sobre el rescate con vida de un niño, recorrió varios hospitales con la esperanza de que se tratara de su hijo.

"Lo que encontró fue una escena devastadora", dijo Ardiles. "No quedaba absolutamente nada de lo que había sido el edificio".

open image in gallery Miles de personas siguen desaparecidas tras el devastador terremoto ( Getty )

Héctor Bello, compañero de Trejo en el Club Sport Marítimo La Guaira, también perdió a su esposa, Andrea, quien, según contó un familiar a Noticias Telemundo, murió mientras protegía a su bebé.

"Cuando todo se vino abajo, lo único que hizo fue cubrir al bebé con su cuerpo", relató David Barreto.

En una carta dedicada a su hija y publicada en Instagram, Bello escribió: "En medio de todo este dolor, sé que si hubiera tenido un minuto para decirme algo, me habría pedido que te protegiera con mi vida, tal como ella lo hizo, y que nunca olvidara comprarte esos plátanos que tanto te gustan".

Más de 1.700 personas murieron desde que los dos terremotos sacudieron Caracas y otras zonas de Venezuela la semana pasada. Las labores de búsqueda y rescate entraron en su quinto día, mientras las autoridades reportaron cerca de 46.000 personas desaparecidas.

La comunidad internacional movilizó ayuda para apoyar a Venezuela frente a la emergencia, concentrando gran parte de la asistencia en el estado de La Guaira, el más afectado por el desastre.

Traducción de Leticia Zampedri