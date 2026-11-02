Cierran restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico mientras buscan nuevo socio franquiciado

Todos los restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico han cerrado temporalmente después de que la empresa matriz Yum! Brands pusiera fin a su relación con un operador con sede en la isla, anunciaron funcionarios el lunes.

Yum! Brands, con sede en Kentucky, informó que tomó la “difícil decisión de poner fin a su relación” con Encanto Restaurants porque esa empresa “ya no puede operar de una manera que cumpla con nuestros estándares”.

“Seguimos profundamente comprometidos con Puerto Rico y estamos trabajando lo más rápido posible para volver a recibir a nuestros clientes en nuestros restaurantes”, dijo Yum! Brands en un comunicado compartido con The Associated Press.

KFC Puerto Rico y Taco Bell Puerto Rico indicaron que están trabajando para encontrar un nuevo socio.

"Esperamos poder volver a servirles muy pronto", escribió KFC Puerto Rico en Instagram.

Encanto Restaurants no ha respondido a pedidos de comentarios.

El primer restaurante KFC de Puerto Rico abrió en 1967, mientras que Encanto Restaurants comenzó a operar Taco Bell en 1985, según la empresa.

Encanto Restaurants también opera restaurantes Pizza Hut e IHOP en el territorio de Estados Unidos. En total, opera 180 restaurantes en la isla y emplea a más de 3.000 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.