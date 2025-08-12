Líder argentino Milei lanza iniciativa para fortalecer lazos entre Israel y América Latina

El presidente argentino Javier Milei está ayudando a lanzar una iniciativa de 1 millón de dólares para mejorar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países de América Latina en un momento en que Israel enfrenta intensas críticas internacionales por sus operaciones en Gaza.

Los Acuerdos Isaac, financiados con el dinero del Premio Génesis que Milei recibió hace dos meses en Jerusalén, aumentarán los lazos entre Israel, Uruguay, Panamá y Costa Rica, según el anuncio del Premio Génesis el martes.

Argentina, bajo el liderazgo de Milei, ya tiene sólidos vínculos con Israel. Su postura contrasta con la de la mayoría de América Latina, donde Bolivia y Colombia han roto relaciones con Israel y otros países han llamado a consultas a sus embajadores.

El nombre de la nueva iniciativa es un guiño a los Acuerdos de Abraham, bajo los cuales varios países árabes establecieron relaciones con Israel en 2020, durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump. En 2026, los Acuerdos Isaac planean expandirse a Brasil, Colombia, Chile y posiblemente El Salvador, según los organizadores, los Amigos Americanos de los Acuerdos Isaac.

Milei fue galardonado con el Premio Génesis en Jerusalén el 12 de junio en reconocimiento a su apoyo a Israel, especialmente cuando muchos países y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han condenado las acciones de Israel en Gaza.

Milei se encuentra entre los mayores partidarios del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en lo que respecta a líderes mundiales, en momentos en que Israel enfrenta un creciente aislamiento por su invasión de Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Aunque nació y se crió como católico, Milei ha mostrado un creciente interés público en el judaísmo e incluso ha expresado intenciones de convertirse.

