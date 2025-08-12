Tirador del CDC en Atlanta murió por herida de bala autoinfligida

El hombre que disparó más de 180 tiros en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) irrumpió en una caja fuerte cerrada para sacar las armas de su padre y quería enviar un mensaje contra las vacunas contra el COVID-19, informaron autoridades el martes.

Documentos encontrados en el registro del hogar del sospechoso, Patrick Joseph White, "expresaban descontento hacia las vacunas contra el Covid-19", manifestó Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia. White había escrito sobre su deseo de "hacer que el público sea consciente de su descontento con la vacuna", señaló.

White, de 30 años, también había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que llevó a que la policía fuera contactada varias semanas antes del tiroteo, comentó Hosey. Murió en la escena el viernes por una herida de bala autoinfligida después de matar a un policía.

La familia del sospechoso está cooperando plenamente con la investigación, indicaron las autoridades en una rueda de prensa el martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, afirmó Hosey.

Al registrar la casa de White, las autoridades recuperaron documentos escritos que están siendo analizados y confiscaron dispositivos electrónicos que están siendo sometidos a un examen forense, informó la agencia.

Los investigadores también recuperaron un total de cinco armas de fuego, incluyendo una pistola que pertenecía a su padre y que utilizó en el ataque, indicó Hosey.

Agregó que el sospechoso no tenía una llave para la caja fuerte que contenía las armas pero "irrumpió en ella".

"Se han recuperado más de 500 casquillos de bala de la escena del crimen", declaró la agencia policial.

Después del incidente, los funcionarios de los CDC están evaluando la seguridad del campus y asegurándose de notificar a las autoridades sobre cualquier nueva amenaza.

El tiroteo del viernes rompió alrededor de 150 ventanas en todo el campus de los CDC, con balas que atravesaron ventanas "resistentes a explosiones" y esparcieron fragmentos de vidrio en numerosas habitaciones, y mantuvieron a muchos empleados atrapados durante el ataque. White fue detenido por guardias de seguridad de los CDC antes de conducir a una farmacia al otro lado de la calle, donde abrió fuego desde una acera, informaron las autoridades.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. recorrió el campus de los CDC el lunes, acompañado por el subsecretario Jim O’Neill y la directora de los CDC Susan Monarez, según un comunicado de la agencia de salud. Kennedy también visitó el Departamento de Policía del condado DeKalb y luego se reunió en privado con la esposa del policía asesinado.

"Nadie debería enfrentar violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás", declaró Kennedy en un comunicado el sábado. Indicó que los principales funcionarios de salud federales están "apoyando activamente al personal de los CDC" .

No habló con los medios durante su visita el lunes. Algunos empleados sindicalizados de los CDC pidieron más protecciones contra ataques.

Kennedy fue un líder en un movimiento nacional antivacunas antes de que el presidente Donald Trump lo seleccionara para supervisar las agencias de salud federales, y ha hecho declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad y efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y otras inoculaciones.

Años de retórica falsa sobre vacunas y salud pública "tarde o temprano iban a afectar la salud mental de las personas" y "conducen a la violencia", señaló Tim Young, un empleado de los CDC que se retiró en abril.

