Las protestas de la Generación Z contra la corrupción y la desigualdad sacuden Marruecos

Las manifestaciones registradas en más de una docena de ciudades han sacudido Marruecos durante semanas, con los jóvenes que las encabezan han demostrado que pueden traducir el descontento digital en un movimiento real que las autoridades no pueden ignorar.

El país del norte de África es el último escenario de las protestas de la Generación Z contra la corrupción, la falta de oportunidades y el statu quo. Se esperan nuevas movilizaciones el sábado.

Movimientos similares han surgido en países como Madagascar, Kenia, Perú y Nepal. Difieren en su origen, pero comparten un rechazo común a recurrir a instituciones como los partidos políticos o los sindicatos para hacerse oír.

En Marruecos, la chispa fueron los contrastes entre el gasto público en estadios para la Copa Mundial de la FIFA de 2030 y en su deficiente sistema de salud, que va a la zaga del de países con economías similares.

A continuación, lo que hay que saber sobre las protestas:

Conozca a los manifestantes

Un colectivo sin líderes llamado Gen Z 212 —llamado así por el prefijo telefónico internacional de Marruecos— es el motor de las protestas. Sus miembros debaten estrategias en Discord, una aplicación de chat popular entre gamers y adolescentes. El grupo principal cuenta con unos 180.000 miembros, pero han surgido ramificaciones que organizan protestas en ciudades de forma independiente.

Como ocurre en otras naciones sacudidas por las protestas de la Generación Z, Marruecos está experimentando un aumento de la población joven: más de la mitad tiene menos de 35 años. Sin embargo, mientras el país invierte miles de millones en infraestructura y turismo, el desempleo entre los marroquíes de 15 a 24 años ha subido al 36%. Y ante la falta de oportunidades, más de la mitad de los menores de 35 años dicen haber considerado emigrar, según una encuesta de junio de la red de investigación no partidista Afrobarometer.

Cuando las manifestaciones se tornaron violentas a principios de octubre, las autoridades dijeron que la mayoría de los participantes eran menores de edad y los grupos de derechos humanos reportaron que muchos de los detenidos tenían menos de 18 años.

¿Por qué protestan?

Marruecos es el país más visitado de África y atrae a turistas de todo el mundo con sus palacios medievales, mercados bulliciosos e impresionantes paisajes de montañas y desiertos. Pero no muy lejos de las rutas turísticas, la realidad para la mayoría de sus 37 millones de habitantes incluye el aumento de los costos de la vida y el estacamiento de los salarios.

El reino ha logrado avances significativos en la mejora del nivel de vida, pero el desarrollo ha sido desigual y los críticos sostienen que las desigualdades se han incrementado.

Marruecos cuenta con la única línea de tren de alta velocidad del continente y está construyendo siete estadios y renovando otros tantos para el Mundial. Planea gastar más de 5.000 millones de dólares en infraestructura para el evento, parte de los cuales proceden del sector privado. Pero con un salario mínimo mensual que ronda los 300 dólares, muchos languidecen en la pobreza en zonas donde las carreteras no están pavimentadas, los hospitales carecen de médicos y las aulas no tienen recursos suficientes y están masificadas.

La nación cuenta con apenas 7,7 profesionales médicos por cada 10.000 habitantes, y el promedio baja mucho en partes del sur y del este donde las protestas se han recrudecido. La sanidad pública proporciona más del 80% de la atención médica, pero representa solo el 40% del gasto, mientras que el resto sale de fondos privados o de los bolsillos de los propios pacientes.

Antes de Gen Z 212, se registraron protestas localizadas contra las desigualdades regionales y las prioridades del gobierno, incluso en Al Haouz, donde muchos siguen viviendo en tiendas de campaña más de dos años después del letal sismo de 2023. La ira estalló en septiembre, cuando ocho mujeres murieron al dar a luz en un hospital público en la ciudad costera de Agadir. A pesar de su renovado aeropuerto y de su reputación como destino turístico, Agadir es la capital de una de las provincias más pobres del país, donde los residentes han denunciado la falta de médicos y de atención sanitaria de calidad.

Los manifestantes, enojados por la corrupción, han comparado al gobierno con una mafia y apuntaron al primer ministro, Aziz Akhannouch, y al ministro de Salud, Amine Tahraoui, su antiguo socio en los negocios. Akhannouch, uno de los hombres más ricos de Marruecos, controla la mayoría de las gasolineras del país, y una de sus empresas obtuvo recientemente polémicos contratos gubernamentales para nuevos proyectos de desalinización.

Los intereses comerciales de Marruecos, incluido el fondo de inversión de la familia real, Al Mada, también han proyectado importantes beneficios derivados de los proyectos relacionados con la Copa del Mundo, como los nuevos estadios, las líneas de tren y los hoteles, de acuerdo con la revista Jeune Afrique.

Los cánticos clave de la Generación Z

Los manifestantes han coreado “Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?” en una crítica al gasto en proyectos espectaculares para el Mundial y a lo que muchos ven como la ceguera del gobierno ante las dificultades cotidianas.

“Libertad, dignidad y justicia social” es otro lema heredado de movimientos anteriores que denunciaban las limitadas libertades políticas y la exclusión económica, sin plantear exigencias concretas de reformas.

Sus demandas

En una carta dirigida al rey Mohammed VI, Gen Z 212 le pidió que destituya al gobierno y a los partidos políticos corruptos, que libere a los detenidos y convoque un foro gubernamental para que los funcionarios rindan cuentas.

Las demandas políticas se alejan de los anteriores llamados, poco concretos, a la dignidad y justicia social, y reflejan el sentimiento generalizado de que Marruecos no ha dado pasos importantes para superarlos problemas que el rey prometió abordar durante las masivas manifestaciones de 2017. En aquel momento, reconoció que el desarrollo no había beneficiado adecuadamente a toda la población.

Aunque el rey es la máxima autoridad del país, la Generación Z centró su malestar en los funcionarios del gobierno y le pidieron supervisar las reformas. En las calles, muchos gritaban “El pueblo quiere que el rey intervenga”.

En un discurso ante el Parlamento este mes, el monarca defendió la visión de Marruecos para el futuro, alegando que los proyectos a gran escala y los programas sociales pueden avanzar a la vez. Se hizo eco de algunas de las quejas de los manifestantes, pero no se refirió directamente al movimiento.

“La justicia social no es una prioridad temporal”, afirmó. “No debería haber contradicción ni competencia entre los grandes proyectos nacionales y los programas sociales, ya que ambos comparten el mismo objetivo: el desarrollo del país y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos dondequiera que estén”.

Cómo ha respondido el gobierno

Las fuerzas de seguridad han alternado la represión con el repliegue.

Policías antimotines y agentes no uniformados arrestaron a manifestantes en masa el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. En un pequeño pueblo a las afueras de Agadir, la policía disparó contra los inconformes que, según afirmaron, estaban asaltando uno de sus puestos a principios de octubre y mataron a tres personas. Y una furgoneta policial embistió a manifestantes en la ciudad oriental de Oujda, causando un herido.

Pero en otras partes, las fuerzas de seguridad redujeron su presencia, permaneciendo al margen mientras alborotadores y saqueadores incendiaban autos y destrozaban vidrios de tiendas.

Los tribunales marroquíes han dictado una serie de condenas relacionadas con las protestas, con penas de cuatro a 20 años por vandalismo e incitación, según Human Rights Watch.

Tras las protestas iniciales, Akhannouch y varios de sus ministros dijeron que el gobierno estaba abierto a dialogar con los manifestantes y sugirieron reforzar los hospitales existentes con personal adicional y abrir nuevos centros médicos.

Pero mientras los marroquíes ven cómo los estadios se levantan en cuestión de meses, los cambios prometidos suenan vacíos para muchos, ya que ningún funcionario ha propuesto aún redirigir fondos para el Mundial a los servicios sociales.

"El gobierno está tomando medidas parciales para aliviar la presión", dijo Youssef, un manifestante de 27 años. "Sus reformas tomarán años".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.