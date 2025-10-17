Líder del golpe de Estado militar en Madagascar asume como presidente

Un coronel del ejército que tomó el poder en un golpe de Estado militar asumió el viernes como nuevo presidente de Madagascar tras un rápido alzamiento que derrocó a su predecesor y lo obligó envió a huir del país y a esconderse.

El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del ejército, tomó posesión como nuevo presidente en una ceremonia en la sala principal del Tribunal Constitucional Supremo.

Su ascenso a la presidencia se produjo solo tres días después de que anunciara que las fuerzas armadas tomaron el poder en la extensa isla del océano Índico, con alrededor de 30 millones de habitantes, frente a la costa este de África.

Naciones Unidas calificó el golpe militar de cambio de gobierno inconstitucional.

Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.