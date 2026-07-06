Presidente electo en Colombia elige a exmilitar como próximo ministro de Defensa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó el lunes como su futuro ministro de Defensa a un exmilitar que tendrá bajo su mando una de las carteras clave del gobierno que promete mano dura contra los grupos armados ilegales y los narcotraficantes.

De la Espriella describió en la red social X la designación del exgeneral del ejército Jorge Eduardo Mora como un “homenaje a los héroes de la patria” en referencia a los uniformados a los que comandará. ”El honor vuelve a ocupar el lugar que merece”, agregó.

Mora sirvió en el ejército más de tres décadas, en las que fue comandante de las fuerzas especiales y de la brigada contra el narcotráfico, así como director de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Además, acumuló estudios en seguridad y defensa, alta gerencia internacional y derecho internacional aplicable a conflictos armados.

El ministro designado lidiará con los grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, incluidas las disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

El conservador De la Espriella se posesionará el 7 de agosto tras ganar las elecciones presidenciales en el balotaje contra el progresista Iván Cepeda, aliado del saliente presidente Gustavo Petro.

De la Espriella prometió un “renacer de la moral combativa, de las capacidades críticas, la despolitización” para los militares y policías, luego de que en campaña dijera que tenían baja moral por las políticas de Petro que incluyeron negociaciones de paz con múltiples grupos armados ilegales.

Su gobierno supondrá un giro total en la política de seguridad y defensa en el país ya que ha prometido que incrementará las operaciones militares y acabará con las negociaciones de paz.

De la Espriella dijo la víspera que firmará los “decretos necesarios” para que la fiscalía reactive las órdenes de captura que fueron suspendidas por el gobierno de Petro en aras de que algunos ilegales participaran en las negociaciones de paz.

La designación de Mora fue anunciada con un video hecho con inteligencia artificial que muestra uniformados combatiendo en las selvas colombianas con un tigre de fondo, en referencia al apodo de la Espriella, quien se hace llamar “El Tigre”.

Mora reemplazará en la cartera a Pedro Sánchez, un exmilitar que asumió en 2025, cuando rompió con una tradición en el país de nombrar en la cartera de Defensa usualmente a civiles.