Presidente electo de Colombia advierte que recibe un país en “cuidados intensivos”

A poco más de un mes del relevo presidencial en Colombia, el mandatario electo Abelardo de la Espriella aseguró el domingo que recibirá un país en crisis en temas de seguridad, salud y finanzas, así como impulsará desde el día uno de su gobierno demandas contra los supuestos responsables.

De la Espriella, un empresario y abogado de signo conservador, fue declarado ganador del balotaje presidencial al imponerse sobre el oficialista Iván Cepeda, con un apretado resultado. Asumirá el poder el 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro para un mandato de cuatro años.

En su segunda intervención en redes sociales desde el día de los comicios, de la Espriella aseguró sin presentar pruebas que tras detectar alertas en cuanto al programa de “paz total” designará un equipo para “desmontar” las mesas de negociación instaladas en todo el territorio con grupos armados ilegales y revocar las “prebendas a los narcoterroristas”.

Petro, el primer mandatario de izquierda, implementó negociaciones con varios grupos armados ilegales, sustituyendo operaciones militares por programas sociales. Su política de paz total ha sido cuestionada debido a la persistencia de la violencia en las regiones y la polémica implementación de beneficios penales para guerrillas y carteles.

“Firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal general de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Armadas las haga efectivas”, sentenció el presidente electo.

Sobre el país que recibirá en el área de salud y economía, también levantó alertas.

De la Espriella afirmó que “el sistema de salud está en cuidados intensivos” por una crisis de acceso a medicamentos y una deuda millonaria que deteriora a las prestadoras de salud.

“He instruido la preparación de las denuncias penales correspondientes para que respondan los responsables”, apuntó.

Además, el político expuso dudas “acerca del verdadero estado de las finanzas públicas” y mostró desacuerdo con las cifras que la administración de Petro expone como logros.

“De ser así, el próximo gobierno podría recibir un estado con menos recursos para seguridad, infraestructura y todos los programas sociales que los vamos a defender”, dijo el presidente electo.

Por el contrario, Petro ha defendido que le cumplió al “pueblo” al reducir la pobreza al 28%, la cifra más baja desde 2012 según el último dato oficial disponible para 2025. También al sacar adelante reformas al sistema laboral y de pensiones con beneficios para los trabajadores.

Finalmente, de la Espriella dijo que emitirá decretos para “reducir el gasto publico innecesario y aliviar la carga tributaria”, aunque no detalló en qué consistirán tales medidas, y que enviará un equipo a Estados Unidos en busca de “avanzar en la refinanciación de la deuda pública” y de nuevas fuentes de financiamiento.