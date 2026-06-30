Junta ofrece acuerdo de $3.000 millones para reestructurar deuda de eléctrica de Puerto Rico

Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció el martes que ofreció un acuerdo de 3.000 millones de dólares a los tenedores de bonos, en un nuevo impulso para finalmente reestructurar más de 10.000 millones de dólares en deuda de la compañía eléctrica de la isla.

La junta propone pagar en efectivo y ofrecer la emisión de nuevos bonos a los tenedores que no han llegado a un acuerdo y que reclaman unos 8.500 millones de dólares.

El plan ofrece 1.400 millones de dólares más de lo ofrecido previamente.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ha intentado reestructurar su deuda durante casi una década, después de que el territorio de Estados Unidos anunció en 2015 que no podía pagar su deuda de más de 70.000 millones de dólares. Eso llevó al Congreso estadounidense a crear la junta federal en 2016. Un año después, el gobierno de Puerto Rico se acogió a la mayor quiebra municipal en la historia del país.

Desde entonces, la junta y los acreedores de la compañía eléctrica están enfrentados por la compensación, y han fracasado múltiples intentos de mediación.

Robert F. Mujica Jr., director general de la junta, afirmó que “Puerto Rico debe poder cerrar este último capítulo de su crisis fiscal y avanzar”.

Subrayó que reestructurar la deuda de la compañía “es esencial para la recuperación de Puerto Rico — para contar con electricidad confiable y asequible, y con la nueva inversión que sus residentes y empresas merecen”.

La junta reconoció que aún no ha identificado la fuente para financiar el acuerdo propuesto.

A algunos les preocupa que los fondos puedan provenir de un aumento en las facturas de electricidad, que ya se encuentran entre las más altas de cualquier jurisdicción de Estados Unidos, mientras persisten los apagones crónicos.

La junta señaló que los acuerdos previos alcanzados con varios acreedores y algunos tenedores de bonos en el caso de la compañía eléctrica siguen vigentes.

La junta indicó que, en general, ha completado 12 reestructuraciones de deuda para el gobierno de Puerto Rico, eliminando más de 55.000 millones de dólares en pagos de deuda a lo largo de 40 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.