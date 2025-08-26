Fracasa acuerdo para reestructurar deuda de la empresa eléctrica de Puerto Rico

Un plan para reestructurar más de 9.000 millones de dólares en deuda de la debilitada compañía eléctrica de Puerto Rico enfrentó un gran obstáculo esta semana después de que un grupo de tenedores de bonos cancelara su acuerdo con una junta de control federal que supervisa las finanzas del territorio estadounidense.

El acuerdo habría permitido que el gobierno puertorriqueño pagara a los acreedores 2.600 millones de dólares en lugar de los 8.500 millones que exigen algunos tenedores de bonos.

BlackRock Financial Management y otros fondos de inversión habían aceptado hace dos años el acuerdo de la junta y sus enmiendas posteriores. Sin embargo, se retiraron después de que el gobierno del presidente Donald Trump destituyera a todos los miembros de la junta de control federal que supervisa las negociaciones de deuda, excepto a uno.

El lunes, grupos de tenedores de bonos que se habían opuesto a las propuestas de la junta presentaron un documento en el que señalaron que BlackRock y otras entidades se unían a ellos en un acuerdo que entraría en vigor el 1 de octubre. El grupo ampliado ahora posee o asegura casi el 90% de los bonos en circulación emitidos por la compañía eléctrica de Puerto Rico, según un documento judicial.

Varios expertos han dicho que la destitución de casi toda la junta podría hacer que se nombren nuevos miembros que podrían ser favorables a los fondos de cobertura que buscan el pago completo.

A principios de este año, el director ejecutivo de la junta dijo que era “imposible” que el territorio de Estados Unidos pague los 8.500 millones de dólares que buscan algunos tenedores de bonos.

Puerto Rico tiene una de las facturas de electricidad más altas de cualquier jurisdicción de Estados Unidos, y muchas personas temen que, si no se alcanza un acuerdo de reestructuración de deuda con los tenedores de bonos, enfrentarán un enorme aumento de tarifas para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla.

Un portavoz de la junta declinó hacer comentarios.

Algunos tenedores de bonos han dicho que el litigio sobre la deuda de la empresa debería suspenderse hasta que se nombre una nueva junta. Mientras tanto, la junta dijo en un breve documento que prefiere que algunos procesos se detengan, pero que dejaría la decisión al juez que supervisa el caso.

Hasta el momento, no se sabe cuán rápido se nombrarían nuevos miembros de la junta.

La junta fue creada en 2016 durante la administración de Obama, un año después de que el gobierno de Puerto Rico declarara que no podía pagar su carga de deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y, posteriormente, presentara la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.