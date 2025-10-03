Justicia de Perú ordena cárcel preventiva para peruano sospechoso de asesinato de 3 argentinas

La justicia peruana ordenó el viernes nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición para un peruano capturado en Lima y buscado por el brutal asesinato de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, al parecer por un ajuste de cuentas del narcotráfico.

Cristhian Chumpitaz, el juez de la localidad limeña de Chilca, indicó en su decisión que existen suficientes elementos para mantener detenido a Tony Valverde Victoriano, de 20 años, entre ellos la posibilidad de peligro de fuga porque la pena de la que se le acusa fluctúa entre los 15 y 35 años.

En un comunicado por las redes sociales del poder judicial, el juez ordenó ingresar a Valverde en una cárcel de la localidad de Cañete, a 155 kilómetros al sur de Lima, mientras se coordina su extradición hacia Buenos Aires. El triple crimen provocó protestas en Argentina.

Poco antes, Valverde se negó a someterse al proceso de extradición voluntaria. Su abogado Marcos Sandoval indicó que el peruano podía quedarse a vivir en Trujillo, la ciudad donde nació y donde su padre murió acribillado en 2018.

La policía peruana en coordinación con su par de la provincia de Buenos Aires capturó el martes en Lima a Valverde y al argentino Matías Ozorio, de 28 años. Ozorio fue expulsado el jueves a Buenos Aires debido a que su ingreso a Perú fue irregular.

Ozorio sería lugarteniente de Valverde, apodado “Pequeño J”, señalado como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba desde una barriada de Buenos Aires y que, según la hipótesis de la justicia argentina, habría dado la orden de ejecutar a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, el pasado 20 de septiembre.

Las jóvenes fueron encontradas sepultadas en el jardín de una casa de Florencio Varela, situada 26 kilómetros al sur de Buenos Aires. De acuerdo con las autopsias, las tres sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas en lo que habría sido una emboscada.

Según las autoridades argentinas, los asesinatos habrían sido una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes integrada por argentinos y peruanos debido al presunto robo de cocaína.

En total son nueve los detenidos por el caso, tres peruanos y seis argentinos.

Las autoridades argentinas buscan a otros dos hombres que habrían llevado a las mujeres a la casa donde finalmente fueron asesinadas y que no ha sido identificados.