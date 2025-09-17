Fallece viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas, un veterano negociador en asuntos económicos

El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, considerado un destacado negociador en asuntos económicos de la isla, falleció el martes, confirmó el presidente Miguel Díaz-Canel. Tenía 88 años.

Cabrisas mantenía un bajo perfil en los medios de comunicación y pocas veces ofrecía comentarios, pero a pesar de su avanzada edad estaba muy activo en gestiones para impulsar las relaciones económicas exteriores de Cuba con poderosos aliados como Rusia y China. Solía encabezar las comisiones intergubernamentales para impulsar acuerdos con esos países.

También participó en negociaciones con actores financieros considerados menos afines al modelo cubano, como el Club de París, con el cual renegoció una deuda a comienzos de este año en la capital francesa.

“Un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución”, escribió Díaz-Canel en la red social X, al tiempo en que envió condolencias a su familia.

No se informó la causa específica del deceso y los medios de prensa oficiales solo indicaron que se produjo por una “penosa enfermedad”.

Cabrisas fue diputado de la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento y Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior entre 1980-2000 y luego brevemente entre 2023 y 2024, bajo las presidencias de Fidel y Raúl Castro y del propio Díaz-Canel, respectivamente.

Además fue titular de Economía entre 2016 y 2018. Se desempeñaba como viceprimer ministro desde 2019.