Esuatini recibe otros dos migrantes deportados por EEUU bajo polémico acuerdo de tercer país

Dos migrantes deportados de Estados Unidos llegaron a Eswatini, informaron las autoridades del país del sur de África, en virtud de un acuerdo entre ambos países que ha suscitado críticas de grupos defensores de derechos humanos.

Los dos migrantes son de América Latina, según un comunicado del gobierno emitido a última hora del jueves, que describió a las personas como “nacionales de terceros países” y señaló que llegaron tras consultas y acuerdos entre Estados Unidos y Esuatini.

La pareja constituye el quinto grupo de deportados enviado por Estados Unidos al reino africano sin litoral de Esuatini desde que el primer grupo llegó en julio de 2025.

Algunos deportados anteriores han sido repatriados desde entonces. Un hombre jamaicano fue repatriado a su país de origen en septiembre, y un hombre camboyano fue puesto en libertad en marzo para su repatriación tras pasar cinco meses detenido en una prisión de máxima seguridad.

En virtud de una serie de acuerdos a menudo secretos, el gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a miles de personas a dos docenas de países que no son los suyos, cuando sigue adelante con su campaña contra la inmigración, según defensores de derechos humanos.

Abogados de inmigración sostienen que la práctica se está utilizando como un resquicio legal para devolver indirectamente a algunos solicitantes de asilo a los países de los que huyeron.

Se estima que 11 de esos acuerdos son con países africanos, entre ellos Ruanda, Ghana, Camerún, Congo, Uganda, Sierra Leona y la República Centroafricana.

La elección del gobierno de Trump de países africanos con los que cerrar acuerdos de deportación y a los que pagar dinero también está bajo escrutinio porque muchos de esos países, incluidos Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial, tienen gobiernos notoriamente represivos y malos antecedentes en materia de derechos humanos.

Desde hace tiempo se acusa al rey Mswati III de Esuatini de reprimir los movimientos prodemocracia, a veces de forma violenta.

Liberia se ha convertido en un punto focal del plan en expansión del gobierno de Trump para deportaciones a terceros países, luego de aceptar recibir hasta 1.200 migrantes —una de las cifras más altas hasta la fecha— y de acoger a su primer grupo este mes.

El gobierno de Jamaica informó en julio de este año que dos de sus tres ciudadanos deportados al diminuto reino han rechazado formalmente las ofertas para ser repatriados a la nación caribeña.

El gobierno de Esuatini no identificó a los dos deportados más recientes, no reveló sus nacionalidades ni indicó cuánto tiempo permanecerán en el país.

Grupos prodemocracia y de derechos civiles han estado combatiendo con firmeza el acuerdo secreto de Esuatini para aceptar deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos mediante protestas transfronterizas, demandas y oposición pública.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.